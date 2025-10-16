Câmera frontal do iPhone 17 Pro assume liderança do ranking do DXOMARK

Após testar o conjunto de câmeras traseiras, o DXOMARK colocou à prova as câmeras frontais do iPhone 17 Pro — e o mais novo topo de linha da Apple se saiu muito bem, ocupando a primeira colocação no ranking entre todos os smartphones já testados pelo site.

Superando o antigo líder na categoria (justamente o iPhone 16 Pro Max), o aparelho registrou 154 pontos nos testes, sendo destaque em categorias como foco e desfoque de fundo (quando falamos em fotografias e exposição) e foco e estabilização (na captura de vídeos).

Elogiando a captura de imagens em formato quadrado da nova câmera, o site destacou como pontos positivos a exposição precisa do alvo, a ótima renderização de cores, o foco preciso com ampla profundidade de campo — o que é ideal para o efeito de desfoque.

Como pontos negativos, o site destaca tons de pele impactados em cores quentes, transições de equilíbrio de branco um pouco abruptas em vídeos, ruídos em fotos com flash, falta ocasional de detalhes e uma estabilização da imagem no objeto da captura um pouco deficitária.

Um ponto interessante no ranking do DXOMARK é que o Top 5 é dominado por aparelhos da Apple, com a única exceção sendo o Honor Magic6 Pro, na 2ª colocação, empatado com o iPhone 16 Pro Max. O Google Pixel 9 Pro XL, por sua vez, aparece na 6ª colocação.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

