Divulgação/Apple
Câmera frontal do iPhone 17 Pro

Câmera frontal do iPhone 17 Pro assume liderança do ranking do DXOMARK

Douglas Nascimento
16/10/2025 • 09:40
Leitura de 2 minuto

Após testar o conjunto de câmeras traseiras, o DXOMARK colocou à prova as câmeras frontais do iPhone 17 Pro — e o mais novo topo de linha da Apple se saiu muito bem, ocupando a primeira colocação no ranking entre todos os smartphones já testados pelo site.

Superando o antigo líder na categoria (justamente o iPhone 16 Pro Max), o aparelho registrou 154 pontos nos testes, sendo destaque em categorias como foco e desfoque de fundo (quando falamos em fotografias e exposição) e foco e estabilização (na captura de vídeos).

Câmera do iPhone 17 Pro

Elogiando a captura de imagens em formato quadrado da nova câmera, o site destacou como pontos positivos a exposição precisa do alvo, a ótima renderização de cores, o foco preciso com ampla profundidade de campo — o que é ideal para o efeito de desfoque.

Como pontos negativos, o site destaca tons de pele impactados em cores quentes, transições de equilíbrio de branco um pouco abruptas em vídeos, ruídos em fotos com flash, falta ocasional de detalhes e uma estabilização da imagem no objeto da captura um pouco deficitária.

YouTube video
iPhone 17 Pro
YouTube video
iPhone 16 Pro Max
YouTube video
Google Pixel 9 Pro XL

Um ponto interessante no ranking do DXOMARK é que o Top 5 é dominado por aparelhos da Apple, com a única exceção sendo o Honor Magic6 Pro, na 2ª colocação, empatado com o iPhone 16 Pro Max. O Google Pixel 9 Pro XL, por sua vez, aparece na 6ª colocação.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
