App Notas

Como exportar uma anotação em Markdown pelo app Notas [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
16/10/2025 • 08:00
O aplicativo Notas (Notes) recebeu algumas boas novidades com a chegada do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26.

Uma delas, em especial, permite que você exporte uma anotação em formato Markdown (uma linguagem de marcação de texto que usa caracteres comuns de texto para formatar documentos).

Veja como fazer esse procedimento no seu iPhone, iPad e Mac! 📝

Como exportar uma nota em Markdown pelo iPhone/iPad

Com a nota aberta, toque no botão de compartilhamento (na parte superior) e escolha “Exportar como Markdown”. Em seguida, selecione onde deseja enviá-la ou salvá-la.

Como exportar uma nota em Markdown pelo Mac

Com a anotação aberta, vá até Arquivo » Exportar como » Markdown.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
