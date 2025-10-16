Navegue

Ícone do app Notas (Notes) no iPhone

Como importar uma anotação em Markdown para o Notas [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
16/10/2025 • 07:30
Há algum tempo, mostramos por aqui como é possível exportar uma nota do aplicativo Notas (Notes) em Markdown — linguagem baseada em caracteres de texto para formatar documentos, criada por John Gruber.

Ocorre que o iOS/iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26 também permitem importar uma anotação nesse mesmo formato para dentro do app Notas. Veja, a seguir, como fazer esse procedimento nos seus dispositivos! 📝

Como importar uma nota em Markdown para o Notas pelo iPhone/iPad

Localize o arquivo em Markdown, como no app Arquivos (Files). Vá até “Compartilhar” e escolha “Notas” na folha de compartilhamento. Por fim, escolha “Importar”.

Como importar uma nota em Markdown para o Notas pelo Mac

Com o Notas aberto, vá até Arquivo » Importar em Formato Markdown…, na barra de menus, e selecione um ou mais arquivos.

Para finalizar, clique em “Importar”.

Pedro Henrique Nunes
