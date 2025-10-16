Como usar o app Notas no Apple Watch

Depois de muitos anos, a Apple finalmente levou o aplicativo Notas (Notes) ao Apple Watch com o watchOS 26.
Com isso, é possível conferir, diretamente pelo seu pulso, as anotações feitas em seus outros dispositivos — e até mesmo iniciar uma nova nota pelo relógio, caso queira.
Veja como utilizá-lo na prática nos próximos parágrafos! ⌚️
Antes de mais nada, a Apple afirma que, no Apple Watch, você só pode criar novas anotações e completar checklists. Ou seja, para editar alguma anotação, será necessário usar o iPhone, iPad ou Mac.
Como criar uma anotação pelo Apple Watch
Ative a Siri e diga algo como “Siri, cria uma nova nota”. Ou, se preferir, abra o app Notas e selecione o botão do canto inferior direito da tela.
Use o ditado ou o teclado QWERTY (sendo que este último não está disponível no Apple Watch Series 6 e SE) para inserir o texto. Toque em “OK” para finalizar.
Como fixar uma nota no topo pelo Apple Watch
Para manter uma anotação sempre mais acessível, é possível fixá-la na parte superior. Deslize o dedo da esquerda para a direita e selecione o ícone de um alfinete.
Como apagar uma nota pelo Apple Watch
Na exibição das notas, deslize o dedo da direita para a esquerda e selecione o ícone vermelho, com uma lixeira.
Boas novidades, não é mesmo?