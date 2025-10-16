Daft Music é um cliente moderno e elegante pro Apple Music no macOS

É usuário do Apple Music mas não curte muito a interface e/ou a experiência com o app Música nativo do macOS? Então pode ser que você goste do Draft Music, um software que tem o serviço de streaming nativo da Apple como base, mas com um visual completamente novo.

Desenhado com o Liquid Glass em mente, o app tem como um bom diferencial o fato de ter sido escrito do zero com tecnologias nativas para o macOS — ao contrário do aplicativo Música, que foi construído com o antigo iTunes como base e acabou herdando alguns de seus bugs.

Embora não conte com alguns recursos bem relevantes do app original (como o suporte a letras e as abas Novidades e Rádio), o Draft Music apresenta uma integração boa com o Apple Music, permitindo importar e acessar a biblioteca, playlists e favoritos facilmente — sem deixar o app.

Completamente privado, sem qualquer rastreamento ou captura de dados, o app também permite manter facilmente seu histórico de escuta graças à integração com o Last.fm — o que é uma vantagem em relação ao app nativo caso você costume usar esse serviço de ranqueamento.

O Draft Music pode ser baixado gratuitamente na Mac App Store, permitindo reproduções de teste de até 30 segundos por música. Para usá-lo por completo, é preciso de uma assinatura mensal (R$13) ou anual (R$120). Obviamente, também é necessária uma assinatura do Apple Music à parte.

via MacStories