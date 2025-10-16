Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Daft Music é um cliente moderno e elegante pro Apple Music no macOS

Douglas Nascimento
16/10/2025 • 10:18
Draft Music

É usuário do Apple Music mas não curte muito a interface e/ou a experiência com o app Música nativo do macOS? Então pode ser que você goste do Draft Music, um software que tem o serviço de streaming nativo da Apple como base, mas com um visual completamente novo.

Publicidade

Desenhado com o Liquid Glass em mente, o app tem como um bom diferencial o fato de ter sido escrito do zero com tecnologias nativas para o macOS — ao contrário do aplicativo Música, que foi construído com o antigo iTunes como base e acabou herdando alguns de seus bugs.

Posts relacionados

Embora não conte com alguns recursos bem relevantes do app original (como o suporte a letras e as abas Novidades e Rádio), o Draft Music apresenta uma integração boa com o Apple Music, permitindo importar e acessar a biblioteca, playlists e favoritos facilmente — sem deixar o app.

Completamente privado, sem qualquer rastreamento ou captura de dados, o app também permite manter facilmente seu histórico de escuta graças à integração com o Last.fm — o que é uma vantagem em relação ao app nativo caso você costume usar esse serviço de ranqueamento.

Publicidade

O Draft Music pode ser baixado gratuitamente na Mac App Store, permitindo reproduções de teste de até 30 segundos por música. Para usá-lo por completo, é preciso de uma assinatura mensal (R$13) ou anual (R$120). Obviamente, também é necessária uma assinatura do Apple Music à parte.

via MacStories

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

NBA 2K26 é o mais novo título a aterrissar no catálogo do Apple Arcade
Posts relacionados