Ladrões usam AirTag em veículo para rastrear casal até residência

De acordo com uma reportagem do The New York Post, dois ladrões colocaram um AirTag em um SUV para perseguir um casal e torná-lo refém em sua própria residência na Flórida (Estados Unidos).

Publicidade

Como o dispositivo foi plantado no veículo pouco tempo antes de as vítimas seguirem para casa, os criminosos conseguiram segui-los silenciosamente, sem que o rastreador disparasse qualquer alerta.

Chegando na residência, os dois forçaram o casal a entrar na garagem da casa à força os ameaçando com uma arma. Eles desistiram do ataque apenas quando um alarme de segurança disparou na residência.

Fugindo do local antes que a polícia chegasse, ambos foram capturados posteriormente e responderão por crimes como roubo com arma de fogo, arrombamento e uso ilegal de dispositivo de rastreamento.

Comprar AirTag de Apple Preço à vista: a partir de R$332,10

Preço parcelado: a partir de R$369,00 em até 12x

Opções: pacote com 1 ou 4 unidades

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via AppleInsider