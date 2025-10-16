Navegue

Ladrões usam AirTag em veículo para rastrear casal até residência

Douglas Nascimento
16/10/2025 • 12:43
Perseguição com AirTag

De acordo com uma reportagem do The New York Post, dois ladrões colocaram um AirTag em um SUV para perseguir um casal e torná-lo refém em sua própria residência na Flórida (Estados Unidos).

Como o dispositivo foi plantado no veículo pouco tempo antes de as vítimas seguirem para casa, os criminosos conseguiram segui-los silenciosamente, sem que o rastreador disparasse qualquer alerta.

Chegando na residência, os dois forçaram o casal a entrar na garagem da casa à força os ameaçando com uma arma. Eles desistiram do ataque apenas quando um alarme de segurança disparou na residência.

Fugindo do local antes que a polícia chegasse, ambos foram capturados posteriormente e responderão por crimes como roubo com arma de fogo, arrombamento e uso ilegal de dispositivo de rastreamento.

via AppleInsider

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
