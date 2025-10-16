NBA 2K26 é o mais novo título a aterrissar no catálogo do Apple Arcade

Assinantes do Apple Arcade já podem aproveitar o game NBA 2K26 Arcade Edition, lançado hoje na App Store para iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Publicidade

Anunciada pela Maçã no mês passado, a nova versão do popular jogo de basquete chega com um novo recurso chamado NBA Eras, presente no modo The Association. Com ele, jogadores podem reviver eras icônicas da National Basketball Association (NBA), começando pela era Larry Bird x Magic Johnson.

Trabalhar em NBA 2K26 Arcade Edition foi muito legal, e estamos muito animados para revelar o novo recurso NBA Eras. Começando com a lendária era Larry Bird x Magic Johnson, jogadores podem reviver décadas de drafts e campeonatos, além de criar vídeos de melhores momentos épicos com os melhores de todos os tempos. —Rebecca Chan, general manager da Visual Concepts

Jogadores de longa data da franquia também notarão modos de jogo familiares, como o MyCARRER, que recebeu uma série melhorias para a facilitar a criação de um MyPLAYER. Segundo a 2K, agora é possível usar modelos de jogadores reais — os quais incluem Vince Carter, Allen Iverson e até mesmo o atleta da capa do jogo, Shai Gilgeous-Alexander — para criar o seu personagem.

É uma honra homenagear as lendas que moldaram o esporte, e mal podemos esperar para que nossos jogadores experimentem o novo Arcade Edition.

Há também o modo Paragon, onde o jogador tem a chance de participar de partidas icônicas de superestrelas da NBA e lendas aposentadas, bem como os tradicionais modos Multijogador (online) e Blacktop (online, 3×3).

Obviamente, todas as equipes e uniformes do jogo foram atualizados para refletir a relação de forças da temporada 2025-2026.

Publicidade

Boa jogatina! 🏀

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.