iPhone 16e preto

Oferta: iPhone 16e (256GB) com 31% de desconto!

Pedro Henrique Nunes
16/10/2025 • 13:26
Leitura de 1 minuto

O iPhone 16e é o smartphone de entrada da Apple. Lançado no começo do ano, ele traz várias funções interessantes para quem quer um iPhone, mas não pode ou não quer gastar tanto em um modelo mais caro das linhas 16 ou 17.

Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, uma câmera 2-em-1 Fusion de 48 megapixels, além do processador A18 e o botão de Ação (Action Button). Ele também é compatível com a Apple Intelligence, que já está disponível em português do Brasil.

Se você está atrás desse modelo, hoje o Mercado Livre está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 256GB, na cor preta. Ele está saindo por R$4.559,00!

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$6.599,00, estamos diante de um desconto de 31%! Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista no Pix, o mesmo iPhone 16e sai a R$4.103,10 — representando também um desconto de 31% em relação ao valor à vista praticado pela Maçã, de R$5.939,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
