Leitura de 1 minuto

Patrick Fischler entra para o elenco da série “Cape Fear”, do Apple TV

Luiz Gustavo Ribeiro
16/10/2025 • 14:38
ID 228863555 © Hutchinsphoto | Dreamstime.com
Ator Patrick Fischler

O ator Patrick Fischler foi escolhido para um papel recorrente em “Cape Fear”, próxima série do Apple TV que já conta com nomes como Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Wilson no elenco.

Segundo o Deadline, o papel que Fischler interpretará ainda não foi revelado. A série, como já comentamos, é criada, escrita e dirigida por Nick Antosca.

Baseada no romance “The Executioners”, de John D. MacDonald — que inspirou o filme de Gregory Peck de 1962, e o remake de 1991 dirigido por Martin Scorsese e produzido por Steven Spielberg — a série é descrita como um thriller hitchcockiano, e uma análise da obsessão dos Estados Unidos por crimes reais no século XXI.

No enredo, acompanhamos o casal de os advogados Anna (Adams) e Tom Bowden (Wilson), casados ​​e felizes até que Max Cady (Bardem), um notório assassino do passado, sai da prisão.

“Cape Fear” é uma produção da UCP, uma divisão do Universal Studio Group, e da Amblin Television. Os produtores executivos incluem Bardem, Adams, Scorsese, Spielberg, Antosca, Alex Hedlund, Darryl Frank, Justin Falvey e Morten Tyldum, que dirige o piloto.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
