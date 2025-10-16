Quiche é um navegador altamente personalizável para iOS

O Safari costuma ser um browser suficiente para a maioria dos usuários do iPhone, mas quem gosta de personalização muitas vezes pode ser dar melhor com um software mais livre, como o Quiche.

Ele permite modificar com facilidade a posição dos controles tanto da barra de abas quanto do menu principal — o que facilitará a sua vida caso você costume usar mais determinado botão ou opção do navegador.

Permitindo também escolher diferentes cores para a barra de navegação, o Quiche também é versátil na tela de abas, permitindo exibi-las como uma grade tradicional ou como uma lista, bem como ordená-las.

Também com uma imensidão de opções de ícones para a tela de Início, o Quiche permite até mesmo escolher se você quer uma interface mais clássica ou a baseada no Liquid Glass, a qual não agrada todo mundo.

Focado em segurança, o browser ainda permite escolher com facilidade um mecanismo de pesquisa personalizado, desabilitar o JavaScript por completo ou até mesmo mudar para um user agent diferente.

O Quiche pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas existe uma assinatura Plus (R$15/mês ou R$150/ano) para desbloquear determinados recursos adicionais.

