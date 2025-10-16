Steve Jobs será homenageado em moeda comemorativa de US$1

O cofundador e ex-CEO da Apple, Steve Jobs, continua a ser celebrado como um dos maiores inovadores do nosso tempo — e seu legado está prestes a ser celebrado pela Casa da Moeda dos Estados Unidos.

Isso porque ele representará o estado da Califórnia como uma das moedas de US$1 cunhadas para a coleção American Innovation de 2026, a qual trará a inscrição “Make Something Wonderful” (“Faça Algo Maravilhoso”, em tradução direta).

A moeda de ouro de US$1 foi desenhada por Elana Hagler e esculpida por Phebe Hemphill. Ela foi revelada ao lado de moedas dos estados de Iowa, Wisconsin e Minnesota.

A iniciativa visa “homenagear a inovação americana” e Jobs é uma escolha óbvia para a Califórnia — afinal, a Apple foi fundada no estado americano (dentro de uma garagem, aos que não se lembram).

Esse design apresenta um jovem Steve Jobs sentado em frente a uma paisagem tipicamente californiana, com colinas ondulantes cobertas de carvalhos. Sua postura e expressão, capturadas em um momento de reflexão, mostram como esse ambiente inspirou sua visão de transformar tecnologia complexa em algo tão intuitivo e orgânico quanto a própria natureza. As inscrições são “ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA” e “CALIFÓRNIA”. Inscrições adicionais são “STEVE JOBS” e “FAZER ALGO MARAVILHOSO”.

As moedas poderão ser adquiridas diretamente no site da Casa da Moeda dos EUA assim que forem lançadas. Um conjunto incluindo a moeda de Jobs e as outras anunciadas custará cerca de US$30, enquanto um conjunto com 25 unidades da moedas de Jobs custará US$36,25.

via MacRumors