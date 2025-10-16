Trailer de “Come See Me in the Good Light”, documentário do Apple TV, é divulgado

O documentário “Embaixo da Luz de Neon” (“Come See Me in the Good Light”), do Apple Original Films, ganhou hoje seu primeiro trailer e a data oficial de estreia: 14 de novembro (uma sexta-feira).

Descrito como uma “comovente e inesperadamente engraçada história de amor”, a produção acompanha as poetas Andrea Gibson e Megan Falley, que enfrentam um diagnóstico de câncer incurável com alegria, inteligência e uma parceria inabalável. “Por meio do riso e do amor inabalável, elas transformam a dor em propósito e a mortalidade em uma comovente celebração da resiliência.”

O trailer foi compartilhado no perfil do Apple TV no X (antigo Twitter) e também no YouTube.

Theirs is a story of happiness. Andrea Gibson and Megan Falley found joy, poetry, and light in each other.#ComeSeeMeInTheGoodLight — November 14 on Apple TV+ pic.twitter.com/1bXnhuDPyM — Apple TV (@AppleTV) October 16, 2025 A história delas é de felicidade. Andrea Gibson e Megan Falley encontraram alegria, poesia e luz uma na outra.

#ComeSeeMeInTheGoodLight — 14 de novembro no Apple TV.

Confira abaixo a versão dublada em português do Brasil:

Desde a estreia mundial do documentário no Festival de Cinema de Sundance, ele tem recebido inúmeros prêmios em diversos outros festivais, incluindo o San Francisco International Film Festival, o Seattle International Film Festival, entre outros.

O documentário apresenta uma música original interpretada pela vencedora do Grammy e indicada ao Emmy, Sara Bareilles, e pela vencedora do Grammy/Emmy e indicada ao Oscar, Brandi Carlile. Ele é dirigido por Ryan White, que também produz ao lado de Jessica Hargrave, Tig Notaro e Stef Willen.

Outros produtores executivos incluem Glennon Doyle, Abby Wambach, Lauren Haber, Joe Lewis, Rachel Eggebeen, Colin King Miller, Catherine Carlile, Susan Yeagley, Kevin Nealon, Galia Gichon, Bareilles, Amanda Doyle, Christi Offutt, Soraida Bedoya, Melony Lewis e Adam Lewis.

