Divulgação/Apple
Trailer de “Come See Me in the Good Light”, documentário do Apple TV, é divulgado

A estreia da produção no Apple TV ocorrerá em 14 de novembro
Luiz Gustavo Ribeiro
16/10/2025 • 13:46
Leitura de 1 minuto

O documentário “Embaixo da Luz de Neon” (“Come See Me in the Good Light”), do Apple Original Films, ganhou hoje seu primeiro trailer e a data oficial de estreia: 14 de novembro (uma sexta-feira).

Descrito como uma “comovente e inesperadamente engraçada história de amor”, a produção acompanha as poetas Andrea Gibson e Megan Falley, que enfrentam um diagnóstico de câncer incurável com alegria, inteligência e uma parceria inabalável. “Por meio do riso e do amor inabalável, elas transformam a dor em propósito e a mortalidade em uma comovente celebração da resiliência.”

O trailer foi compartilhado no perfil do Apple TV no X (antigo Twitter) e também no YouTube.

A história delas é de felicidade. Andrea Gibson e Megan Falley encontraram alegria, poesia e luz uma na outra.
#ComeSeeMeInTheGoodLight — 14 de novembro no Apple TV.

Confira abaixo a versão dublada em português do Brasil:

YouTube video

Desde a estreia mundial do documentário no Festival de Cinema de Sundance, ele tem recebido inúmeros prêmios em diversos outros festivais, incluindo o San Francisco International Film Festival, o Seattle International Film Festival, entre outros.

O documentário apresenta uma música original interpretada pela vencedora do Grammy e indicada ao Emmy, Sara Bareilles, e pela vencedora do Grammy/Emmy e indicada ao Oscar, Brandi Carlile. Ele é dirigido por Ryan White, que também produz ao lado de Jessica Hargrave, Tig Notaro e Stef Willen.

Outros produtores executivos incluem Glennon Doyle, Abby Wambach, Lauren Haber, Joe Lewis, Rachel Eggebeen, Colin King Miller, Catherine Carlile, Susan Yeagley, Kevin Nealon, Galia Gichon, Bareilles, Amanda Doyle, Christi Offutt, Soraida Bedoya, Melony Lewis e Adam Lewis.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Luiz Gustavo Ribeiro
