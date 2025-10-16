Veja o trailer da 2ª temporada de “Palm Royale”, do Apple TV

O Apple TV acaba de liberar o trailer da segunda temporada de “Palm Royale”, cuja estreia está marcada para 12 de novembro próximo (uma quarta-feira).
Estrelada e produzida pela indicada ao Oscar e ao Emmy, Kristen Wiig, e pela vencedora do Oscar e do Emmy, Laura Dern, a série de comédia acompanha a personagem Maxine Dellacorte (Wiig) enquanto ela se esforça para se firmar no mundo implacável da alta sociedade de Palm Beach.
Na segunda temporada, Maxine se tornará uma pária social após um colapso público escandaloso. Ela terá que recorrer então à sua profunda inteligência e astúcia para provar de uma vez por todas que não apenas pertence, mas que pode ter o que é preciso para governar Palm Beach. Ao longo do caminho, ela descobrirá verdades não contadas e finalmente entenderá sobre o que a cidade realmente é construída: segredos, mentiras e crimes ocasionais.
A primeira temporada contou com Allison Janney, Amber Chardae Robinson, Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, Josh Lucas, Julia Duffy, Kaia Gerber, Leslie Bibb, Mindy Cohn e Ricky Martin no seu elenco. Abe Sylvia atua como roteirista e produtor executivo ao lado de Jayme Lemons e Katie O’Connell Marsh, além de Dern e Wiig.
O primeiro episódio da segunda temporada de “Palm Royale” será liberado logo na estreia, enquanto os nove restantes serão lançados individualmente, toda quarta-feira subsequente.
O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
