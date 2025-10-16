Navegue

Divulgação/Apple
Palm Royale — Season 2 Official Trailer | Apple TV+
Veja o trailer da 2ª temporada de “Palm Royale”, do Apple TV

Bruno Cardoso
16/10/2025 • 11:35
Leitura de 1 minuto

O Apple TV acaba de liberar o trailer da segunda temporada de “Palm Royale”, cuja estreia está marcada para 12 de novembro próximo (uma quarta-feira).

Estrelada e produzida pela indicada ao Oscar e ao Emmy, Kristen Wiig, e pela vencedora do Oscar e do Emmy, Laura Dern, a série de comédia acompanha a personagem Maxine Dellacorte (Wiig) enquanto ela se esforça para se firmar no mundo implacável da alta sociedade de Palm Beach.

Ninguém fica abaixo da alta sociedade.

#PalmRoyale — A 2ª temporada estreia em 12 de novembro no Apple TV+

Na segunda temporada, Maxine se tornará uma pária social após um colapso público escandaloso. Ela terá que recorrer então à sua profunda inteligência e astúcia para provar de uma vez por todas que não apenas pertence, mas que pode ter o que é preciso para governar Palm Beach. Ao longo do caminho, ela descobrirá verdades não contadas e finalmente entenderá sobre o que a cidade realmente é construída: segredos, mentiras e crimes ocasionais.

A primeira temporada contou com Allison JanneyAmber Chardae Robinson, Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, Josh Lucas, Julia DuffyKaia Gerber, Leslie Bibb, Mindy Cohn e Ricky Martin no seu elenco. Abe Sylvia atua como roteirista e produtor executivo ao lado de Jayme Lemons e Katie O’Connell Marsh, além de Dern e Wiig.

O primeiro episódio da segunda temporada de “Palm Royale” será liberado logo na estreia, enquanto os nove restantes serão lançados individualmente, toda quarta-feira subsequente.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
