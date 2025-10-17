Apple TV transmitirá as corridas da F1 de forma exclusiva nos EUA em 2026

A Apple acaba de anunciar que firmou um acordo de cinco anos com a Fórmula 1 para transmitir as corridas da principal categoria do automobilismo mundial de forma exclusiva no Apple TV.

Válido apenas para os Estados Unidos, esse acordo vem logo após o sucesso de “F1 — O Filme” — longa que se tornou, com sobras, a maior estreia da história do serviço de streaming da gigante de Cupertino nos cinemas.

Ainda segundo a Maçã, essa parceria começará a valer em 2026 e contempla todas as sessões de treino, classificação e corrida do campeonato da F1, o que inclui os finais de semana de corrida Sprint.

O vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, comentou a novidade:

Estamos entusiasmados em expandir nosso relacionamento com a Fórmula 1 e oferecer aos assinantes do Apple TV nos EUA acesso privilegiado a um dos esportes mais emocionantes e de crescimento mais rápido do planeta. 2026 marca uma nova era transformadora para a Fórmula 1, com novas equipes, novos regulamentos e carros com os melhores pilotos do mundo, e estamos ansiosos para oferecer aos nossos clientes uma cobertura premium e inovadora, com foco nos fãs, de uma forma que só a Apple consegue.

Corridas selecionadas e todas as sessões de treino também serão disponibilizadas de graça pelo app Apple TV, dando a usuários estadunidenses mais formas de acompanhar a ação nas pistas.

O aplicativo Apple Sports (ainda indisponível no Brasil) também exibirá dados em tempo real dos finais de semana de Grande Prêmio, com suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities) e a um widget para a tela de Início no iOS.

O presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali, também compartilhou algumas palavras:

Temos [a F1 e a Apple] uma visão compartilhada de levar esse esporte incrível aos nossos fãs nos EUA e atrair novos fãs por meio de transmissões ao vivo, conteúdo envolvente e uma abordagem que dura o ano todo para mantê-los conectados. Gostaria de agradecer a Tim Cook, Eddy Cue e toda a equipe da Apple por sua visão e abordagem apaixonada para concretizar esta parceria, e estamos ansiosos pelos próximos cinco anos juntos.

O F1 TV Premium — serviço de assinatura proprietário da Fórmula 1 — continuará disponível nos EUA, de acordo com a Maçã, mas apenas para quem tiver uma assinatura do Apple TV ativa. Nesse caso, ele poderá ser acessado sem custo adicional.

O anúncio desse acordo vem logo após Cue dizer em uma entrevista à CNBC que a Apple “ama a F1”, dando a entender que uma parceria mais profunda estava próxima de acontecer. Na mesma oportunidade, ele falou sobre sua vontade de “consertar” o mercado de transmissões esportivas:

Regredimos. […] Você costumava comprar uma assinatura, a assinatura de TV a cabo, e tinha praticamente tudo o que eles tinham. Agora, existem tantas assinaturas diferentes, então acho que isso precisa ser corrigido.

Vejamos, agora, se a Apple expandirá essa parceria para mais países.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

