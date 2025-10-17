Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple TV transmitirá as corridas da F1 de forma exclusiva nos EUA em 2026

Bruno Cardoso
17/10/2025 • 10:42
Divulgação/Apple

A Apple acaba de anunciar que firmou um acordo de cinco anos com a Fórmula 1 para transmitir as corridas da principal categoria do automobilismo mundial de forma exclusiva no Apple TV.

Publicidade

Válido apenas para os Estados Unidos, esse acordo vem logo após o sucesso de “F1 — O Filme” — longa que se tornou, com sobras, a maior estreia da história do serviço de streaming da gigante de Cupertino nos cinemas.

Ainda segundo a Maçã, essa parceria começará a valer em 2026 e contempla todas as sessões de treino, classificação e corrida do campeonato da F1, o que inclui os finais de semana de corrida Sprint.

O vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, comentou a novidade:

Publicidade

Estamos entusiasmados em expandir nosso relacionamento com a Fórmula 1 e oferecer aos assinantes do Apple TV nos EUA acesso privilegiado a um dos esportes mais emocionantes e de crescimento mais rápido do planeta. 2026 marca uma nova era transformadora para a Fórmula 1, com novas equipes, novos regulamentos e carros com os melhores pilotos do mundo, e estamos ansiosos para oferecer aos nossos clientes uma cobertura premium e inovadora, com foco nos fãs, de uma forma que só a Apple consegue.

Corridas selecionadas e todas as sessões de treino também serão disponibilizadas de graça pelo app Apple TV, dando a usuários estadunidenses mais formas de acompanhar a ação nas pistas.

O aplicativo Apple Sports (ainda indisponível no Brasil) também exibirá dados em tempo real dos finais de semana de Grande Prêmio, com suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities) e a um widget para a tela de Início no iOS.

O presidente e CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da F1, Stefano Domenicali, também compartilhou algumas palavras:

Temos [a F1 e a Apple] uma visão compartilhada de levar esse esporte incrível aos nossos fãs nos EUA e atrair novos fãs por meio de transmissões ao vivo, conteúdo envolvente e uma abordagem que dura o ano todo para mantê-los conectados. Gostaria de agradecer a Tim Cook, Eddy Cue e toda a equipe da Apple por sua visão e abordagem apaixonada para concretizar esta parceria, e estamos ansiosos pelos próximos cinco anos juntos.

O F1 TV Premium — serviço de assinatura proprietário da Fórmula 1 — continuará disponível nos EUA, de acordo com a Maçã, mas apenas para quem tiver uma assinatura do Apple TV ativa. Nesse caso, ele poderá ser acessado sem custo adicional.

Publicidade

O anúncio desse acordo vem logo após Cue dizer em uma entrevista à CNBC que a Apple “ama a F1”, dando a entender que uma parceria mais profunda estava próxima de acontecer. Na mesma oportunidade, ele falou sobre sua vontade de “consertar” o mercado de transmissões esportivas:

Regredimos. […] Você costumava comprar uma assinatura, a assinatura de TV a cabo, e tinha praticamente tudo o que eles tinham. Agora, existem tantas assinaturas diferentes, então acho que isso precisa ser corrigido.

Vejamos, agora, se a Apple expandirá essa parceria para mais países.

Publicidade

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

WhatsApp testa controle para mídias animadas e reservas de usernames no iOS
Próx. Post

Meta anuncia opções de controle parental para IAs personalizadas
Posts relacionados