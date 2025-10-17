Busca com IA do Reddit agora conta com suporte ao português

O Reddit anunciou ontem a expansão da sua ferramenta de busca com inteligência artificial para mais países e regiões com adição do suporte ao português, francês, alemão, espanhol e italiano.

Agora, usuários que têm o idioma padrão do Reddit definido para alguma das línguas supracitadas poderão usar o recurso Answers para receber respostas naturais sobre uma variedade de tópicos.

A plataforma garante que a IA não inventa respostas, entregando apenas resultados baseados no que as pessoas têm comentado no Reddit.

Agora, com o Reddit Answers, os usuários brasileiros podem fazer pesquisas em linguagem natural e receber instantaneamente resumos confiáveis. Estes resumos são impulsionados por IA, mas baseados em milhões de conversas humanas genuínas.

Lançado no ano passado, o recurso Reddit Answers é usado atualmente por cerca de 6 milhões de usuários — número que deverá crescer vertiginosamente com a expansão da busca com IA para mercados-chave, como o Brasil.

A busca “padrão” da plataforma, para efeito de comparação, tem registrado uma média de 70 milhões de pesquisas por semana, o que significa que a versão dela empurrada por IA ainda tem um longo caminho para percorrer até ser tornar a ferramenta mais popular.

via TechCrunch, UOL Tilt