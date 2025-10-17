Navegue

Chip M5 alcança a maior pontuação single-core do Geekbench em suposto teste

Luiz Gustavo Ribeiro
17/10/2025

O primeiro suposto resultado de benchmark do MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5 foi divulgado no Geekbench 6 — alcançando a maior pontuação single-core já registrada no banco de dados para qualquer processador de Mac ou PC.

O chip M5, cabe lembrar, possui uma CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 10 núcleos, com quatro núcleos de desempenho e seis núcleos de eficiência. A pontuação single-core refere-se ao desempenho alcançado por apenas um dos núcleos de desempenho, enquanto a pontuação multi-core refere-se ao desempenho máximo alcançado por todos os núcleos combinados.

Com uma pontuação single-core de 4.263, o chip M5 bate todas as outras CPUs no banco de dados Geekbench 6:

  • M5 (MacBook Pro de 14″): 4.263 pontos
  • M4 Max (MacBook Pro de 16″): 3.914 pontos
  • M4 Pro (MacBook Pro de 16″): 3.871 pontos
  • M4 (Mac mini): 3.784 pontos
  • AMD Ryzen 9950X3D: 3.399 pontos

Quanto ao desempenho multi-core, o chip M5 alcançou 17.862 pontos, o que o torna até 20% mais rápido que o chip M4 da geração anterior do MacBook Pro de 14″.

  • M4 Max (MacBook Pro de 16 polegadas): 25.645 pontos
  • M1 Ultra (Mac Studio): 18.405 pontos
  • M5 (MacBook Pro de 14 polegadas): 17.862 pontos
  • M3 Pro (MacBook Pro de 14 polegadas): 15.257 pontos
  • M4 (MacBook Pro de 14 polegadas): 14.726 pontos

No novo iPad Pro, o chip M5 alcançou uma pontuação multi-core de 15.577, com base nos resultados do Geekbench 6 disponíveis até o momento. Essa pontuação é menor porque o chip possui uma CPU de 9 núcleos no tablet (nas versões de 256GB e 512GB de armazenamento), enquanto no MacBook Pro de 14″ ela possui 10 núcleos.

via AppleInsider

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
