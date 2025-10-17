Chip M5 alcança a maior pontuação single-core do Geekbench em suposto teste

O primeiro suposto resultado de benchmark do MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5 foi divulgado no Geekbench 6 — alcançando a maior pontuação single-core já registrada no banco de dados para qualquer processador de Mac ou PC.
O chip M5, cabe lembrar, possui uma CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 10 núcleos, com quatro núcleos de desempenho e seis núcleos de eficiência. A pontuação single-core refere-se ao desempenho alcançado por apenas um dos núcleos de desempenho, enquanto a pontuação multi-core refere-se ao desempenho máximo alcançado por todos os núcleos combinados.
Com uma pontuação single-core de 4.263, o chip M5 bate todas as outras CPUs no banco de dados Geekbench 6:
- M5 (MacBook Pro de 14″): 4.263 pontos
- M4 Max (MacBook Pro de 16″): 3.914 pontos
- M4 Pro (MacBook Pro de 16″): 3.871 pontos
- M4 (Mac mini): 3.784 pontos
- AMD Ryzen 9950X3D: 3.399 pontos
Quanto ao desempenho multi-core, o chip M5 alcançou 17.862 pontos, o que o torna até 20% mais rápido que o chip M4 da geração anterior do MacBook Pro de 14″.
- M4 Max (MacBook Pro de 16 polegadas): 25.645 pontos
- M1 Ultra (Mac Studio): 18.405 pontos
- M5 (MacBook Pro de 14 polegadas): 17.862 pontos
- M3 Pro (MacBook Pro de 14 polegadas): 15.257 pontos
- M4 (MacBook Pro de 14 polegadas): 14.726 pontos
No novo iPad Pro, o chip M5 alcançou uma pontuação multi-core de 15.577, com base nos resultados do Geekbench 6 disponíveis até o momento. Essa pontuação é menor porque o chip possui uma CPU de 9 núcleos no tablet (nas versões de 256GB e 512GB de armazenamento), enquanto no MacBook Pro de 14″ ela possui 10 núcleos.
