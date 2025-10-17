Como colocar e executar um atalho na Central de Controle do Apple Watch

A Central de Controle (Control Center) do Apple Watch lhe permite controlar algumas funções do relógio a partir de qualquer tela, bastando pressionar uma vez o botão lateral.

No watchOS 26, a Maçã turbinou essa área do sistema, possibilitando que você também coloque atalhos de aplicativos, como o de criar uma nova nota, um novo lembrete ou outros de apps de terceiros suportados.

O bacana disso é que, agora, você pode adicionar um botão para executar um atalho do app Atalhos (Shortcuts) diretamente por lá, sem precisar colocá-lo em uma complicação ou no Conjunto Inteligente (Smart Stack).

Veja como adicioná-los! ⌚️

Abra a Central de Controle (Control Center) pressionando o botão lateral do Apple Watch, abaixo da Digital Crown. Role até a parte inferior e selecione “Editar” — com isso, os ícones começarão a tremer.

Vá até o “+” (no canto superior esquerdo), escolha “Atalhos” e “Atalho”. Toque em “Escolher” na tela seguinte para ver os atalhos que estão no Apple Watch e selecionar aquele que quiser.

Depois, confirme no botão verde (do canto superior direito) e em “OK” para salvar. Posteriormente, basta abrir a Central de Controle e tocar no ícone do atalho para que ele seja executado.

