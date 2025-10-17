Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
Ícone do app Atalhos, da Apple

Como colocar e executar um atalho na Central de Controle do Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
17/10/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

A Central de Controle (Control Center) do Apple Watch lhe permite controlar algumas funções do relógio a partir de qualquer tela, bastando pressionar uma vez o botão lateral.

Publicidade

No watchOS 26, a Maçã turbinou essa área do sistema, possibilitando que você também coloque atalhos de aplicativos, como o de criar uma nova nota, um novo lembrete ou outros de apps de terceiros suportados.

YouTube video

O bacana disso é que, agora, você pode adicionar um botão para executar um atalho do app Atalhos (Shortcuts) diretamente por lá, sem precisar colocá-lo em uma complicação ou no Conjunto Inteligente (Smart Stack).

Veja como adicioná-los! ⌚️

Publicidade

Abra a Central de Controle (Control Center) pressionando o botão lateral do Apple Watch, abaixo da Digital Crown. Role até a parte inferior e selecione “Editar” — com isso, os ícones começarão a tremer.

Vá até o “+” (no canto superior esquerdo), escolha “Atalhos” e “Atalho”. Toque em “Escolher” na tela seguinte para ver os atalhos que estão no Apple Watch e selecionar aquele que quiser.

Depois, confirme no botão verde (do canto superior direito) e em “OK” para salvar. Posteriormente, basta abrir a Central de Controle e tocar no ícone do atalho para que ele seja executado.

Apple Watch Ultra 3 (miniatura)
Comprar Apple Watch Ultra 3 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Apple Watch Series 11 (miniatura)
Comprar Apple Watch Series 11 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou estilo milanês
Apple Watch SE 3 (miniatura)
Comprar Apple Watch SE 3 de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite ou estelar
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Apple prepara MacBooks Pro com telas OLED sensíveis ao toque, chip “M6” e novo design para 2026, diz Bloomberg
Posts relacionados