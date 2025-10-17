Navegue

Como saber se o seu Apple Watch está recarregando de forma lenta

Pedro Henrique Nunes
17/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Desde o Apple Watch Series 7, a empresa oferece um carregamento rápido no relógio — fazendo com que seja possível, em pouco tempo, ter bateria suficiente para monitorar um exercício ou uma noite de sono, por exemplo.

Com o watchOS 26, a Maçã está facilitando a vida ainda mais a vida de quem possui um Apple Watch. A partir dessa versão, você pode saber se está usando um carregador lento. Na prática, isso significa mais tempo na tomada para recarregá-lo completamente.

Veja como identificar! ⌚️

Antes de mais nada, certifique-se de colocar o Apple Watch no carregador. Depois, abra os Ajustes (Settings) e role até chegar na seção “Bateria”.

Caso o sistema identifique um carregador mais lento, o aviso “Carregador Lento” será exibido em laranja.

Observe que, ao receber esse alerta, isso não significa que há um problema no Apple Watch ou no carregador, apenas indica que o Apple Watch poderia recarregar de uma forma mais rápida se fosse usado um carregador de maior potência.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
