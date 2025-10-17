Como saber se o seu Apple Watch está recarregando de forma lenta

Desde o Apple Watch Series 7, a empresa oferece um carregamento rápido no relógio — fazendo com que seja possível, em pouco tempo, ter bateria suficiente para monitorar um exercício ou uma noite de sono, por exemplo.
Com o watchOS 26, a Maçã está facilitando a vida ainda mais a vida de quem possui um Apple Watch. A partir dessa versão, você pode saber se está usando um carregador lento. Na prática, isso significa mais tempo na tomada para recarregá-lo completamente.
Veja como identificar! ⌚️
Antes de mais nada, certifique-se de colocar o Apple Watch no carregador. Depois, abra os Ajustes (Settings) e role até chegar na seção “Bateria”.
Caso o sistema identifique um carregador mais lento, o aviso “Carregador Lento” será exibido em laranja.
Observe que, ao receber esse alerta, isso não significa que há um problema no Apple Watch ou no carregador, apenas indica que o Apple Watch poderia recarregar de uma forma mais rápida se fosse usado um carregador de maior potência.
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou estilo milanês
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite ou estelar
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.