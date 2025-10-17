Navegue

Framesira / Shutterstock.com
Mulher usando um Apple Watch Series 10

Como silenciar uma chamada do Telefone ou FaceTime pelo Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
17/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Se você possui um Apple Watch, sabe que ele é muito útil não só para registrar as suas atividades físicas, como também para funções como controlar a câmera do iPhone e fazer chamadas diretamente pelo pulso, por exemplo.

Falando em chamadas, um truque muito simples permite que você coloque uma ligação dos apps Telefone (Phone) ou FaceTime no mudo diretamente pelo seu smartwatch — sem que seja necessário tocar na tela do iPhone.

Veja como é simples! ⌚️

  1. Comece normalmente a chamada no seu iPhone usando o Telefone ou o FaceTime;
  2. No seu relógio, abra o Conjunto Inteligente (Smart Stack) girando a Digital Crown no sentido horário, a partir do mostrador. Se tiver um modelo compatível com o Toque Duplo (Double Tap), toque duas vezes os seus dedos indicador e polegar;
  3. No cartão do app Telefone, toque no botão de mudo para silenciar a sua voz na chamada.

Supersimples, não?! 📞

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
