Desafios na produção poderão empurrar “iPhone Fold” para 2027, segundo firma de investimentos

Um relatório da Mizuho Securities ao qual a equipe do The Elec teve acesso abriu a possibilidade de a Apple acabar adiando o lançamento do aguardado “iPhone Fold” para algum momento de 2027, contrariando previsões recentes de que ele chegará ao mercado já em setembro do ano que vem.

De acordo com a firma de investimentos, isso se dá por conta de desafios enfrentados pela Apple para definir as especificações do aparelho, que conta com componentes críticos como a sua dobradiça complexa e a sua tela — que, como sabemos, deverá ser a primeira sem quaisquer vincos.

Ainda segundo a Mizuho Securities, um dos grande gargalos na produção desse iPhone dobrável tem sido a sua tela, que já teve sua previsão de unidades a serem fabricadas reduzida em três oportunidades (primeiro, de 13 milhões para 11 milhões e, depois, de 11 milhões para 9 milhões unidades).

Por conta disso, é bem possível que, caso a Apple consiga lançar o “iPhone Fold” no ano que vem, ela só seja capaz de entregar algo em torno de 5-7 milhões de unidades do aparelho em 2026 — número bem menor do que o planejado inicialmente pela companhia.

De acordo com os analistas, esse dispositivo custará algo em torno de US$2.000, o que o colocará na mesma faixa de preço que dobráveis de marcas como Samsung e Google. Eles também acreditam que seu lançamento terá um impacto direto no anúncio do primeiro MacBook com tela dobrável, cujo anúncio é esperado para 2028-2029.

Nova estratégia de lançamentos corroborada

A Mizuho Securities também citou em seu relatório a vontade da Apple de separar o lançamento da linha “iPhone 18” — algo ventilado pela primeira vez em maio.

Segundo os analistas, a Apple apresentará, em setembro do ano que vem, apenas os iPhones “Air 2”, “18 Pro”, “18 Pro Max” e, se tudo der certo, o “18 Fold”, deixando o “iPhone 18” para ser lançado no início de 2027 junto ao “iPhone 18e”.

Por conta disso, é esperado que o número de iPhones enviados pela Apple em 2026 caia para 229 milhões unidades, contra as 246 milhões previstas para 2025 (-7%).

