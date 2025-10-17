Docussérie “O Lendário Martin Scorsese” é a estreia do dia no Apple TV

Estreia hoje, no Apple TV, a série documental “O Lendário Martin Scorcese” (“Mr. Scorcese”) — um retrato cinematográfico de um dos maiores cineastas da história e que redefiniu a forma como cinema moderno é executado. A produção dirigida por Rebecca Miller mergulha na trajetória artística e pessoal de Martin Scorsese, reunindo material e entrevistas com alguns dos principais nomes de sua carreira.

A docussérie conta com acesso exclusivo aos arquivos pessoais do diretor, produtor e roteirista, além de depoimentos de longa data de amigos como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg, Paul Schrader, Cate Blanchett, Sharon Stone, Jodie Foster e Margot Robbie, além de familiares e amigos próximos.

Reveja o trailer:

Dividido em episódios, o projeto examina a formação artística de Scorsese desde seus anos na Universidade de Nova York (NYU) até os dias atuais, explorando temas recorrentes em sua filmografia — como fé, culpa, poder e moralidade — que o transformaram em uma das vozes mais influentes do cinema contemporâneo.

Produzido por Damon Cardasis, a diretora e Julie Yorn, com Christopher Donnelly, Rick Yorn e Cindy Tolan na produção executiva, o documentário destaca também a relação íntima de Scorsese com sua própria obra, por meio de longas conversas conduzidas por Miller.

“O Lendário Martin Scorcese” já está disponível para streaming no catálogo da Apple TV.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

