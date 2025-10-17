Navegue

Em pré-venda, iPhone Air esgota na China; Apple reduz produção global

Bruno S. Gentile
17/10/2025 • 15:22
Divulgação/Apple
Linha do iPhone Air com suas quatro cores

O iPhone Air esgotou em minutos após os início da pré-venda na China, nesta sexta-feira (17/10), segundo o portal South China Morning Post. O lançamento, que ocorreu mais de um mês após a chegada do modelo ao restante do mundo, coincidiu com a visita do CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, ao país e com a recente liberação do uso de eSIM por operadoras chinesas.

A pré-venda começou às 9h do horário local, e todas as versões do modelo, nas quatro cores disponíveis, se esgotaram em lojas físicas e online nas primeiras horas, com prazos de entrega já estendidos em até duas semanas. O forte desempenho reflete o interesse dos consumidores chineses pelo novo design ultrafino do dispositivo, mesmo diante da concorrência de marcas locais como Xiaomi e Huawei.

Enquanto isso, no resto do mundo…

Durante sua passagem positiva na China, a Apple revisou sua produção global para o restante de 2025. Segundo o relatório da Mizuho Securities, a empresa reduziu em cerca de 1 milhão de unidades a previsão de fabricação do iPhone Air, redirecionando parte da capacidade para os modelos de entrada, Pro e Pro Max — cujas vendas vêm superando o desempenho do Air fora da Ásia.

O relatório ainda indica que a gigante de Cupertino mantém planos de produção mais conservadores até 2026, quando deve concentrar esforços no desenvolvimento do primeiro iPhone dobrável — cuja previsão mais recente aponta para um lançamento somente em 2027.

O iPhone Air é o modelo mais fino já lançado pela Maçã, com 5,6mm de espessura, tela de 6,5 polegadas e chip A19 Pro, além de construção em titânio aeroespacial e suporte exclusivo ao eSIM — tecnologia que possibilitou o design mais compacto e leve.

via AppleInsider e MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

