MacMagazine no Ar #653: novos Vision Pro, MacBook Pro e iPads Pro (com M5), Apple TV (sem plus), app Clips descontinuado e mais!

Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
06:14Apple anuncia segunda geração do Vision Pro com chip M5 e nova alça
16:30Apple lança MacBook Pro de 14″ com chip M5 e mais performance em tarefas de IA
22:29Novos iPads Pro são lançados com os chips M5, N1 e C1X
27:59Gurman: Apple já trabalha no chip “H3” e nos “AirPods 5”; “Apple Glass” poderá rodar o visionOS, mas de um jeito diferente
34:15Apple TV+ é rebatizado para… Apple TV
45:14Aplicativo Clips é descontinuado silenciosamente pela Apple
49:04Encerramento
Links citados na introdução
Gravação: 15 de outubro de 2025
Duração: 52min12
