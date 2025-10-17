Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

MacMagazine no Ar #653: novos Vision Pro, MacBook Pro e iPads Pro (com M5), Apple TV (sem plus), app Clips descontinuado e mais!

Eduardo Marques
17/10/2025 • 18:14
Capa do MacMagazine no Ar (podcast) #653

E hoje, um dia antes do normal (devido ao MM Tour XIII), é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 653ª edição do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Ouça pelo SoundCloud
Ouça pelo Apple Podcasts
Ouça no Spotify

Podcast: Download (Duration: 52:12 — 48.3MB)

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

APOIO: Revolut

Logo da Revoult

Viajar com a Revolut é sinônimo de praticidade e economia. Com a conta global Revolut, você pode fazer câmbio instantâneo entre mais de 30 moedas, em mais de 160 países, com uma das taxas competitivas do mercado (0,6% dentro do horário comercial). Além disso, é possível usar o app para controlar seus gastos em tempo real, sacar dinheiro no exterior com segurança, fazer compras usando o seu cartão físico ou digital (compatível com o Apple Pay) e ainda aproveitar um bônus de 5% de cashback (limitado a R$100) na sua primeira operação de câmbio ao abrir a sua conta pelo link do MacMagazine.

Links citados na introdução

Capa do podcast - MacMagazine no Ar
MacMagazine no Ar de MacMagazine Episódio: #653
Gravação: 15 de outubro de 2025
Duração: 52min12
Trilha sonora: Jason Isbell
Badge - Ouvir no Apple Podcasts Código QR Código QR

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Eduardo Marques
Graduado em Comunicação Social pela ESPM-RJ, teve seu primeiro contato com um produto Apple (um iMac G5) em 2005, quando trabalhava em uma produtora de eventos. Depois foi morar fora para estudar e voltou com um iMac G5 (iSight) na bagagem. Sempre que passa em frente a uma Apple Store, é abduzido. Carioca e flamenguista, trabalha em um MacBook Pro de 16" (2021) e usa um iPhone 15 Pro Max, um Apple Watch Ultra 2 e uma Apple TV 4K (1ª geração), além dos AirPods Pro 2.
Post Ant.

Oferta: iPhone 16 Plus (256GB) com quase 20% de desconto!
Posts relacionados