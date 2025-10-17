Navegue

Meta anuncia opções de controle parental para IAs personalizadas

Douglas Nascimento
17/10/2025 • 11:21
Controles parentais para IAs personalizadas da Meta

A Meta continua investindo pesado em recursos voltados à proteção de crianças e adolescentes. Hoje, a empresa anunciou novidades envolvendo especificamente IAs personalizadas, que são espécies de personagens criados com inteligência artificial com personalidades bem definidas.

Pais e responsáveis agora têm controle total sobre a interação de seus filhos com essas IAs. Inclusive, uma nova opção permite a eles desativar por completo o acesso a qualquer personagem inteiramente — que passará a ser nível de proteção máxima.

Nesse caso, a Meta AI padrão continuará disponível para fornecer informações úteis e educacionais para esses usuários, mas sempre mantendo as conversas dentro dos limites apropriados para a idade, a fim de mantê-los protegidos de assuntos nocivos ou prejudiciais.

Controles parentais para IAs personalizadas da Meta

Caso não queiram desativar as IAs personalizadas por completo, os pais também poderão desabilitar determinados personagens independentemente. Eles também receberão insights sobre os assuntos sobre os quais seus filhos estão conversando para facilitar o acompanhamento.

A tecnologia nunca substituirá o valor do pensamento crítico, das conexões da vida real e da interação humana — e esse não é o nosso objetivo. Acreditamos que a IA pode complementar os métodos tradicionais de aprendizagem e a exploração de uma maneira que pareça solidária, tudo com os salvaguardas adequados à idade em vigor.

Recentemente, vale recordar, a empresa anunciou que passará a exibir, por padrão, apenas conteúdos recomendados para menores de 13 anos nas Contas de Adolescente do Instagram. Segundo a Meta, essa nova abordagem também abrangerá essas IAs personalizadas.

Isso inclui projetar todos os personagens para que não se envolvam em discussões inapropriadas para a idade e para que eles respondam de forma segura a questões envolvendo temas como automutilação, suicídio ou distúrbios alimentares — inclusive oferecendo suporte quando necessário.

Além disso, os adolescentes podem interagir apenas com um grupo limitado de personagens de IA, todos focados em tópicos “apropriados” (como educação, esportes e hobbies), e os pais também poderão definir limites de tempo para a interação com esses chats.

Em um primeiro momento, essas novidades estarão disponíveis apenas no Instagram (e em inglês) nos seguintes países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. A Meta, no entanto, já disse que pretende expandi-las no futuro, inclusive para outras redes sociais.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
