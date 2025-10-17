Navegue

Oferta: iPhone 16 Plus (256GB) com quase 20% de desconto!

Pedro Henrique Nunes
17/10/2025 • 17:59
Leitura de 1 minuto

O iPhone 16 Plus é uma excelente opção para quem quer um smartphone atual da Apple, já que ele traz recursos bem interessantes em sua lista de especificações técnicas. Como exemplos, podemos destacar a sua tela de 6,7 polegadas, o seu conjunto de duas câmeras (com um sistema Fusion de 48 megapixels e uma câmera ultra-angular de 12MP) e o processador A18, além da presença do Controle da Câmera (Camera Control) e do botão de Ação (Action Button).

Publicidade

Se você está atrás desse modelo, hoje o Mercado Livre está com uma promoção muito boa. Trata-se da versão de 256GB, na cor verde-acinzentado. Ele está saindo por R$7.499,00 em até 10x nos cartões de crédito.

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$9.299,00 nessa mesma modalidade de pagamento, estamos diante de um desconto de 19%.

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço fica ainda melhor: ele cai para R$6.749,10 — representando também um desconto de 19% em relação ao preço à vista da Apple, de R$8.369,10.

Publicidade

Para chegar a esses valores, basta adicionar o cupom APROVEITA no carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
