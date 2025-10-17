Promoções na App Store: PlanetFinder Pro, Word Games PRO 101-in-1, LightTrac e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta sexta-feira!

O PlanetFinder Pro é um aplicativo para explorar o céu e as estrelas, criado por Johan Burgler, e nosso destaque do dia.

Tenha uma visualização do céu noturno de maneira rápida e sem distrações, aponte seu dispositivo para o céu e comece a identificar estrelas, planetas e constelações em tempo real.

Explore as estrelas e os planetas com o PlanetFinder Pro, o companheiro definitivo para observação de estrelas! Transforme seu iPhone em uma ferramenta poderosa para navegar pelo cosmos, perfeita para iniciantes e observadores experientes.

Quer saber mais sobre algo? Toque no objeto e tenha acesso ao nome, informações detalhadas e o percurso que ele faz durante a noite.

São mais de 6.000 estrelas! Aproveite a oferta e boa exploração! ✨

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$180 em descontos:

Jogos

Jogos de palavras.

Jogo de aventura.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Utilitário para a golden hour.

Descubra sons em sons.

Utilitário para projetos.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️