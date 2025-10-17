Promoções na App Store: PlanetFinder Pro, Word Games PRO 101-in-1, LightTrac e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta sexta-feira!
O PlanetFinder Pro é um aplicativo para explorar o céu e as estrelas, criado por Johan Burgler, e nosso destaque do dia.
Tenha uma visualização do céu noturno de maneira rápida e sem distrações, aponte seu dispositivo para o céu e comece a identificar estrelas, planetas e constelações em tempo real.
Explore as estrelas e os planetas com o PlanetFinder Pro, o companheiro definitivo para observação de estrelas! Transforme seu iPhone em uma ferramenta poderosa para navegar pelo cosmos, perfeita para iniciantes e observadores experientes.
Quer saber mais sobre algo? Toque no objeto e tenha acesso ao nome, informações detalhadas e o percurso que ele faz durante a noite.
São mais de 6.000 estrelas! Aproveite a oferta e boa exploração! ✨
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$180 em descontos:
Jogos
Jogos de palavras.
Jogo de aventura.
Jogo de estratégia.
Aplicativos
Utilitário para a golden hour.
Descubra sons em sons.
Utilitário para projetos.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️