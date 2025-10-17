Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: PlanetFinder Pro, Word Games PRO 101-in-1, LightTrac e mais!

Marcelo Melo
17/10/2025 • 18:44

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta sexta-feira!

Publicidade

O PlanetFinder Pro é um aplicativo para explorar o céu e as estrelas, criado por Johan Burgler, e nosso destaque do dia.

Tenha uma visualização do céu noturno de maneira rápida e sem distrações, aponte seu dispositivo para o céu e comece a identificar estrelas, planetas e constelações em tempo real.

Explore as estrelas e os planetas com o PlanetFinder Pro, o companheiro definitivo para observação de estrelas! Transforme seu iPhone em uma ferramenta poderosa para navegar pelo cosmos, perfeita para iniciantes e observadores experientes.

Quer saber mais sobre algo? Toque no objeto e tenha acesso ao nome, informações detalhadas e o percurso que ele faz durante a noite.

Publicidade

São mais de 6.000 estrelas! Aproveite a oferta e boa exploração! ✨

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$180 em descontos:

Jogos

Jogos de palavras.

Publicidade

Jogo de aventura.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Utilitário para a golden hour.

Publicidade

Descubra sons em sons.

Utilitário para projetos.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

MacMagazine no Ar #653: novos Vision Pro, MacBook Pro e iPads Pro (com M5), Apple TV (sem plus), app Clips descontinuado e mais!
Posts relacionados