Leitura de 2 minuto

WhatsApp testa controle para mídias animadas e reservas de usernames no iOS

Douglas Nascimento
17/10/2025 • 10:20

O WhatsApp está testando no iOS um recurso que dará aos usuários uma maior liberdade no que diz respeito a como conteúdos animados são exibidos em conversas. Como visto pelo WABetaInfo, o mensageiro dará uma opção para que os usuários decidam se eles devem ou não ser reproduzidos na interface.

A novidade estará disponível nas configurações de Conversas do app, especificamente na nova seção “Animações”, a qual conta com toggles os quais permitem ativar ou desativar as animações para emojis, figurinhas e GIFs trocados na plataforma — algo que poderá ser útil caso você prefira uma interface mais limpa.

No caso dos emojis, caso a opção esteja desativada, eles serão exibidos de forma estática, como visto no teclado do iOS, enquanto stickers animados serão mostrados como uma imagem estática do seu primeiro frame e GIFs precisarão ser tocados para que a reprodução seja ativada.

WhatsApp beta

Desabilitar as animações não é uma ação destrutiva, então você poderá ativá-las novamente a qualquer momento para ver qualquer figurinha, emoji ou GIF sendo reproduzidos automaticamente com animação.

Reservar nome de usuário

A outra novidade descoberta pelo site na versão beta do app para iOS é a possibilidade de reservar nomes de usuário antes que o futuro recurso de nomes de usuário seja lançado oficialmente pela plataforma — uma forma de garantir mais justiça na hora de escolher o username ideal para a sua conta.

WhatsApp beta

Isso porque, como o recurso deverá ser lançado primeiramente para usuários beta, o WhatsApp quer garantir que usuários que ainda não tenham acesso a ele consigam escolher um nome de usuário nas mesmas condições que os testadores, mesmo que só possam utilizá-lo de fato futuramente.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
