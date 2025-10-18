Como criar uma nova imagem no app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Além de editar imagens e PDFs dentro do aplicativo Pré-Visualização (Preview) de iPhones e iPads com iOS/iPadOS 26, você também pode criar imagens em branco ou com conteúdos colado copiados para a área de transferência — como uma foto de algum site, por exemplo.

Publicidade

Mais do que isso, a Maçã possibilita adicionar uma forma, um adesivo ou textos, com ferramentas de desenho também disponíveis. A seguir, veja como é simples utilizar isso na prática! 😊

Como criar uma nova imagem vazia no Pré-Visualização

Com o app Pré-Visualização (Preview) aberto, selecione “Novo Documento” e “Nova Imagem Vazia”.

Utilize as ferramentas disponíveis para personalizá-la.

Como criar uma imagem a partir da Área de transferência no Pré-Visualização

É possível fazer isso de três maneiras: pelo app Arquivos (Files), pelo Fotos (Photos) ou diretamente pelo Pré-Visualização.