Como criar uma nova imagem no app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
18/10/2025 • 13:30
Além de editar imagens e PDFs dentro do aplicativo Pré-Visualização (Preview) de iPhones e iPads com iOS/iPadOS 26, você também pode criar imagens em branco ou com conteúdos colado copiados para a área de transferência — como uma foto de algum site, por exemplo.

Mais do que isso, a Maçã possibilita adicionar uma forma, um adesivo ou textos, com ferramentas de desenho também disponíveis. A seguir, veja como é simples utilizar isso na prática! 😊

Como criar uma nova imagem vazia no Pré-Visualização

Com o app Pré-Visualização (Preview) aberto, selecione “Novo Documento” e “Nova Imagem Vazia”.

Utilize as ferramentas disponíveis para personalizá-la.

Como criar uma imagem a partir da Área de transferência no Pré-Visualização

É possível fazer isso de três maneiras: pelo app Arquivos (Files), pelo Fotos (Photos) ou diretamente pelo Pré-Visualização.

  • Pelo Arquivos: mantenha um arquivo de imagem pressionado e selecione “Copiar”.
  • Pelo Fotos: selecione a imagem, toque no botão de compartilhar e escolha “Copiar Foto”.
  • Pelo Pré-Visualização: mantenha um arquivo de imagem pressionado e escolha “Copiar”. Ou, se preferir, abra a imagem, selecione o botão de compartilhamento e “Copiar”. Em seguida, vá até o app, toque em “Novo Documento” e “Novo da Área de Transferência”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
