Como criar uma nova imagem no app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Além de editar imagens e PDFs dentro do aplicativo Pré-Visualização (Preview) de iPhones e iPads com iOS/iPadOS 26, você também pode criar imagens em branco ou com conteúdos colado copiados para a área de transferência — como uma foto de algum site, por exemplo.
Mais do que isso, a Maçã possibilita adicionar uma forma, um adesivo ou textos, com ferramentas de desenho também disponíveis. A seguir, veja como é simples utilizar isso na prática! 😊
Como criar uma nova imagem vazia no Pré-Visualização
Com o app Pré-Visualização (Preview) aberto, selecione “Novo Documento” e “Nova Imagem Vazia”.
Utilize as ferramentas disponíveis para personalizá-la.
Como criar uma imagem a partir da Área de transferência no Pré-Visualização
É possível fazer isso de três maneiras: pelo app Arquivos (Files), pelo Fotos (Photos) ou diretamente pelo Pré-Visualização.
- Pelo Arquivos: mantenha um arquivo de imagem pressionado e selecione “Copiar”.
- Pelo Fotos: selecione a imagem, toque no botão de compartilhar e escolha “Copiar Foto”.
- Pelo Pré-Visualização: mantenha um arquivo de imagem pressionado e escolha “Copiar”. Ou, se preferir, abra a imagem, selecione o botão de compartilhamento e “Copiar”. Em seguida, vá até o app, toque em “Novo Documento” e “Novo da Área de Transferência”.