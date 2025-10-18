Navegue

Leitura de 1 minuto

Como editar uma imagem no app Pré-Visualização de iPhones e iPads

Pedro Henrique Nunes
18/10/2025 • 12:00
Foto de guheemen.gmail.com / Depositphotos
Mulher usando um iPhone

O iOS/iPadOS 26 trouxe um novo aplicativo para iPhones e iPads que já é conhecido há muito tempo por usuários de Macs: o Pré-Visualização (Preview). Com ele, você pode preencher e assinar formulários no formato PDF, além de escanear documentos e fazer alterações (tanto nesses documentos quanto em imagens).

Neste artigo, mostraremos como você pode editar uma imagem dentro do app — mais precisamente, recortá-la, girá-la e virá-la, remover o fundo e até ajustar o tamanho dela.

Veja os detalhes a seguir! 📱

Abra o app Pré-Visualização e a imagem desejada. Em seguida, siga um dos procedimentos a seguir, dependendo do que deseja fazer:

  • Recortar uma imagem: selecione o retângulo com pontilhados (na parte inferior), arraste as alças azuis para selecionar uma área, toque na seleção e em “Recortar”.
  • Virar/girar a imagem, remover o seu fundo ou ajustá-la: toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e escolha uma das opções.

Bacana, não?!

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
