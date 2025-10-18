Como editar uma imagem no app Pré-Visualização de iPhones e iPads

O iOS/iPadOS 26 trouxe um novo aplicativo para iPhones e iPads que já é conhecido há muito tempo por usuários de Macs: o Pré-Visualização (Preview). Com ele, você pode preencher e assinar formulários no formato PDF, além de escanear documentos e fazer alterações (tanto nesses documentos quanto em imagens).

Neste artigo, mostraremos como você pode editar uma imagem dentro do app — mais precisamente, recortá-la, girá-la e virá-la, remover o fundo e até ajustar o tamanho dela.

Veja os detalhes a seguir! 📱

Abra o app Pré-Visualização e a imagem desejada. Em seguida, siga um dos procedimentos a seguir, dependendo do que deseja fazer:

Recortar uma imagem: selecione o retângulo com pontilhados (na parte inferior), arraste as alças azuis para selecionar uma área, toque na seleção e em “Recortar”.

Virar/girar a imagem, remover o seu fundo ou ajustá-la: toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e escolha uma das opções.

Bacana, não?!