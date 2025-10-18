Como escanear documentos pelo app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Com o recém-lançado aplicativo Pré-Visualização (Preview) do iOS/iPadOS 26, os usuários podem realizar diversas ações em suas imagens e arquivos PDF — assim como já ocorria com o mesmo app do macOS, disponível há vários anos.

Neste artigo, ensinaremos como você pode escanear documentos dentro do app, caso queira editá-lo posteriormente. Assim, não será necessário alternar entre outros aplicativos.

Veja como fazer! 📄

Com o app aberto, toque em “Escanear Documentos”. Posicione o documento em uma superfície com boa iluminação e aponte o iPhone/iPad para ele, para que o texto ou documento apareça na tela.

O dispositivo faz a captura da página de forma automática. Caso queira fazer o escaneamento manual, toque em “Shutter” (essa parte do sistema, pelo menos até o momento, ainda não foi traduzida) e vá até o botão obturador para fazer a captura.

Selecione as miniaturas (na parte inferior da tela) para recortar, girar ou ajustar a cor do escaneamento. Quando finalizar, toque no botão azul.