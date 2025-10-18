Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Milkos / Depositphotos
Pessoa segurando smartphone na horizontal tirando fotos de papéis, usando um aplicativo de scanner para tirar cópias dos documentos

Como escanear documentos pelo app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
18/10/2025 • 10:30
Leitura de 1 minuto

Com o recém-lançado aplicativo Pré-Visualização (Preview) do iOS/iPadOS 26, os usuários podem realizar diversas ações em suas imagens e arquivos PDF — assim como já ocorria com o mesmo app do macOS, disponível há vários anos.

Publicidade

Neste artigo, ensinaremos como você pode escanear documentos dentro do app, caso queira editá-lo posteriormente. Assim, não será necessário alternar entre outros aplicativos.

Veja como fazer! 📄

Posts relacionados

Com o app aberto, toque em “Escanear Documentos”. Posicione o documento em uma superfície com boa iluminação e aponte o iPhone/iPad para ele, para que o texto ou documento apareça na tela.

Publicidade

O dispositivo faz a captura da página de forma automática. Caso queira fazer o escaneamento manual, toque em “Shutter” (essa parte do sistema, pelo menos até o momento, ainda não foi traduzida) e vá até o botão obturador para fazer a captura.

Selecione as miniaturas (na parte inferior da tela) para recortar, girar ou ajustar a cor do escaneamento. Quando finalizar, toque no botão azul.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

MM Fórum: Safari no macOS 26 Tahoe, teclado do iMac, problemas com rolagem e mais!
Posts relacionados