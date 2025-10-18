Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como mudar a forma como arquivos são mostrados no Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
18/10/2025 • 15:00
Foto de aileenchik / Depositphotos
App Pré-Visualização (Preview) no iPhone

Com a chegada do aplicativo Pré-Visualização (Preview) aos iPhones e iPads rodando o iOS/iPadOS 26, tornou-se possível trabalhar com documentos e imagens de uma maneira muito prática usando o smartphone ou tablet.

Publicidade

Na dica de hoje, mostraremos como você pode alterar a forma como arquivos aparecem dentro do app — além de mudar a ordenação (como por tipo, nome ou data, por exemplo).

Veja como é simples! 🙂

YouTube video
  1. Abra o app Pré-Visualização.
  2. Selecione o botão com três pontinhos (ao lado da lupa de pesquisa).
  3. Escolha se deseja exibir os arquivos por ícones ou em formato de lista.
  4. Mais abaixo, você pode mudar a ordenação, de acordo com nome, tipo, data, tamanho e etiquetas.
  5. Selecione “Opções de Visualização” para agrupar os arquivos, escolher o tamanho do ícone e da lista e se quer ou não que sejam mostradas as suas extensões.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como criar uma nova imagem no app Pré-Visualização [iPhone e iPad]
Próx. Post

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 12 a 19 de outubro
Posts relacionados