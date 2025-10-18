Como mudar a forma como arquivos são mostrados no Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Com a chegada do aplicativo Pré-Visualização (Preview) aos iPhones e iPads rodando o iOS/iPadOS 26, tornou-se possível trabalhar com documentos e imagens de uma maneira muito prática usando o smartphone ou tablet.
Na dica de hoje, mostraremos como você pode alterar a forma como os arquivos aparecem dentro do app — além de mudar a ordenação (como por tipo, nome ou data, por exemplo).
Veja como é simples! 🙂
- Abra o app Pré-Visualização.
- Selecione o botão com três pontinhos (ao lado da lupa de pesquisa).
- Escolha se deseja exibir os arquivos por ícones ou em formato de lista.
- Mais abaixo, você pode mudar a ordenação, de acordo com nome, tipo, data, tamanho e etiquetas.
- Selecione “Opções de Visualização” para agrupar os arquivos, escolher o tamanho do ícone e da lista e se quer ou não que sejam mostradas as extensões.