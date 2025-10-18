Como mudar a forma como arquivos são mostrados no Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Com a chegada do aplicativo Pré-Visualização (Preview) aos iPhones e iPads rodando o iOS/iPadOS 26, tornou-se possível trabalhar com documentos e imagens de uma maneira muito prática usando o smartphone ou tablet.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode alterar a forma como os arquivos aparecem dentro do app — além de mudar a ordenação (como por tipo, nome ou data, por exemplo).

Veja como é simples! 🙂