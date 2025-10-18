Navegue

Leitura de 1 minuto

MM Fórum: Safari no macOS 26 Tahoe, teclado do iMac, problemas com rolagem e mais!

Eduardo Marques
18/10/2025 • 09:00
MM Fórum

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.

Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.

Vamos aos links desta semana?

TópicoAutorRespostas
Safari no Tahoe – Bug nos ajustesHefler4
Teclado Imac A1311 2011Marcio.sis2
Problemas com rolagem de tela em formulários via safari e outros navegadoresAlexandre Arnaut1
Navegador Pale Moon – Mac Os antigos (High Sierra)Roger Santos Reis1
Problemas na busca do Spotlight – macOS Tahoe 26.0 (25A354)carlosmsouza1

Boas discussões, pessoal! 😉

Eduardo Marques
