MM Fórum: Safari no macOS 26 Tahoe, teclado do iMac, problemas com rolagem e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Safari no Tahoe – Bug nos ajustes
|Hefler
|4
|Teclado Imac A1311 2011
|Marcio.sis
|2
|Problemas com rolagem de tela em formulários via safari e outros navegadores
|Alexandre Arnaut
|1
|Navegador Pale Moon – Mac Os antigos (High Sierra)
|Roger Santos Reis
|1
|Problemas na busca do Spotlight – macOS Tahoe 26.0 (25A354)
|carlosmsouza
|1
Boas discussões, pessoal! 😉