Como bloquear documentos PDF com senha no app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
19/10/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Agora que os iPhones e iPads receberam o aplicativo Pré-Visualização (Preview), com o iOS/iPadOS 26, tornou-se possível utilizar uma função que já estava disponível nos Macs: bloqueio de arquivos PDFs com uma senha.

Publicidade

Assim, você impede que pessoas desconhecidas com acesso ao documento editem o seu trabalho, ou mesmo protejam informações confidenciais, por exemplo.

Confira como utilizar isso por aí! 🔒

YouTube video

Com o app Pré-Visualização aberto no iPhone ou iPad, abra o PDF desejado. Toque na setinha localizada ao lado do nome do arquivo (na parte superior) e vá em “Bloquear”.

Ative “Exigir Senha”, digite a senha e repita-a para confirmar. Quando tiver concluído, vá até o botão azul (no canto superior direito).

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
