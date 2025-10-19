Como bloquear documentos PDF com senha no app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Agora que os iPhones e iPads receberam o aplicativo Pré-Visualização (Preview), com o iOS/iPadOS 26, tornou-se possível utilizar uma função que já estava disponível nos Macs: bloqueio de arquivos PDFs com uma senha.

Assim, você impede que pessoas desconhecidas com acesso ao documento editem o seu trabalho, ou mesmo protejam informações confidenciais, por exemplo.

Confira como utilizar isso por aí! 🔒

Com o app Pré-Visualização aberto no iPhone ou iPad, abra o PDF desejado. Toque na setinha localizada ao lado do nome do arquivo (na parte superior) e vá em “Bloquear”.

Ative “Exigir Senha”, digite a senha e repita-a para confirmar. Quando tiver concluído, vá até o botão azul (no canto superior direito).