Leitura de 1 minuto

Como duplicar um PDF ou uma imagem no app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
19/10/2025 • 15:00

Há algum tempo, mostramos aqui como é supersimples duplicar um arquivo PDF ou uma imagem usando o aplicativo Pré-Visualização (Preview) em Macs.

Agora que esse app também chegou aos iPhones e iPads rodando o iOS/iPadOS 26, chegou a hora de aprender a como fazer isso no seu smartphone e/ou tablet da Apple.

Com o app aberto, mantenha o dedo pressionado em cima do arquivo desejado e escolha “Duplicar”.

Já se estiver dentro do arquivo, toque na setinha (ao lado do nome dele, na parte superior) e escolha “Duplicar”.

Legal, né? 😊

Pedro Henrique Nunes
