Como imprimir um documento ou uma imagem pelo app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Ainda que a maioria das pessoas costume trocar documentos e imagens de forma digital, é provável que, em certos momentos, você precise manuseá-los de forma física, ou seja, imprimindo-os.
Graças ao aplicativo Pré-Visualização (Preview), tornou-se ainda mais fácil fazer esse processo em iPhones e iPads, como veremos nos parágrafos a seguir! 🖨️
- Abra o app Pré-Visualização no seu smartphone ou tablet;
- Selecione o documento ou a imagem desejada;
- Toque na setinha voltada para baixo (ao lado do nome do arquivo);
- Escolha “Imprimir”;
- Selecione a impressora desejada e toque no botão de imprimir.
Simples e útil, não é mesmo? 🙂
Obviamente, para isso você precisa ter uma impressora conectada via Wi-Fi — que, de preferência, suporte o protocolo AirPrint da Apple.