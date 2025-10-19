Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como imprimir um documento ou uma imagem pelo app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
19/10/2025 • 10:30
Foto de Joonas Sild na Unsplash
Impressora

Ainda que a maioria das pessoas costume trocar documentos e imagens de forma digital, é provável que, em certos momentos, você precise manuseá-los de forma física, ou seja, imprimindo-os.

Publicidade

Graças ao aplicativo Pré-Visualização (Preview), tornou-se ainda mais fácil fazer esse processo em iPhones e iPads, como veremos nos parágrafos a seguir! 🖨️

YouTube video
  1. Abra o app Pré-Visualização no seu smartphone ou tablet;
  2. Selecione o documento ou a imagem desejada;
  3. Toque na setinha voltada para baixo (ao lado do nome do arquivo);
  4. Escolha “Imprimir”;
  5. Selecione a impressora desejada e toque no botão de imprimir.

Simples e útil, não é mesmo? 🙂

Obviamente, para isso você precisa ter uma impressora conectada via Wi-Fi — que, de preferência, suporte o protocolo AirPrint da Apple.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 12 a 19 de outubro
Posts relacionados