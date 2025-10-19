Como imprimir um documento ou uma imagem pelo app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Ainda que a maioria das pessoas costume trocar documentos e imagens de forma digital, é provável que, em certos momentos, você precise manuseá-los de forma física, ou seja, imprimindo-os.

Publicidade

Graças ao aplicativo Pré-Visualização (Preview), tornou-se ainda mais fácil fazer esse processo em iPhones e iPads, como veremos nos parágrafos a seguir! 🖨️

Abra o app Pré-Visualização no seu smartphone ou tablet; Selecione o documento ou a imagem desejada; Toque na setinha voltada para baixo (ao lado do nome do arquivo); Escolha “Imprimir”; Selecione a impressora desejada e toque no botão de imprimir.

Simples e útil, não é mesmo? 🙂

Obviamente, para isso você precisa ter uma impressora conectada via Wi-Fi — que, de preferência, suporte o protocolo AirPrint da Apple.