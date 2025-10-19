Navegue

Foto de AlphaBaby / Depositphotos
Lapis com uma borracha

Como remover o fundo de uma imagem usando o app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
19/10/2025 • 13:30
O aplicativo Pré-Visualização (Preview) traz vários truques na manga que muitos usuários não conhecem. Um deles, por exemplo, permite remover o fundo de uma imagem — processo que pode ser muito útil, já que não é necessário usar algum outro aplicativo.

Esse processo já estava disponível no app para macOS. Agora que ele chegou ao iOS/iPadOS 26, você pode fazer isso também de um jeito bem simples em iPhones e iPads.

Veja como! 🙂

  1. Abra o app Pré-Visualização;
  2. Selecione a imagem cujo fundo você deseja remover;
  3. Toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito);
  4. Escolha “Remover Fundo”.

E pronto! 😉

Pedro Henrique Nunes
