Como remover o fundo de uma imagem usando o app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

O aplicativo Pré-Visualização (Preview) traz vários truques na manga que muitos usuários não conhecem. Um deles, por exemplo, permite remover o fundo de uma imagem — processo que pode ser muito útil, já que não é necessário usar algum outro aplicativo.

Esse processo já estava disponível no app para macOS. Agora que ele chegou ao iOS/iPadOS 26, você pode fazer isso também de um jeito bem simples em iPhones e iPads.

Veja como! 🙂

Abra o app Pré-Visualização; Selecione a imagem cujo fundo você deseja remover; Toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito); Escolha “Remover Fundo”.

E pronto! 😉