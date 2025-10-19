Como remover o fundo de uma imagem usando o app Pré-Visualização [iPhone e iPad]

O aplicativo Pré-Visualização (Preview) traz vários truques na manga que muitos usuários não conhecem. Um deles, por exemplo, permite remover o fundo de uma imagem — processo que pode ser muito útil, já que não é necessário usar algum outro aplicativo.
Esse processo já estava disponível no app para macOS. Agora que ele chegou ao iOS/iPadOS 26, você pode fazer isso também de um jeito bem simples em iPhones e iPads.
Veja como! 🙂
- Abra o app Pré-Visualização;
- Selecione a imagem cujo fundo você deseja remover;
- Toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito);
- Escolha “Remover Fundo”.
E pronto! 😉