Obrigado por nos ajudar financeiramente no Patreon ou no Catarse!

Rafael Fischmann
19/10/2025 • 16:30
Todo mês, nós fazemos questão de agradecer a cada um dos nossos leitores que nos apoiam financeiramente no Patreon ou no Catarse.

A nossa ideia, desde o começo do MacMagazine, foi criar algo para ser sustentado 100% via publicidade. E é exatamente por isso que você nunca viu e nem nunca verá uma paywall em nossos conteúdos (site com quase duas décadas de história, podcast com mais de 600 episódios, canal no YouTube com quase 200 mil inscritos, redes sociais, fórum de discussão com mais de 55 mil tópicos e 72 mil inscritos, etc.).

Mas a realidade, infelizmente, não é essa. E por isso o apoio de vocês é fundamental para que este projeto, que começou lá atrás, continue crescendo! Atualmente, nós temos 131 patrões — um número que, infelizmente, vem caindo nos últimos meses.

Exatamente por isso, gostaríamos de reforçar que todos vocês são muito, mas muito importantes para o MM, independentemente do valor da contribuição. O objetivo é, de uma forma muito simples e direta, ajudar com o que você puder para nós cobrirmos os gastos que envolvem todas as vertentes do negócio; de quebra, nós ainda oferecemos recompensas diversas a depender do valor escolhido — como, por exemplo, participar de um podcast ao vivo com a gente, navegar pelo site/app com um login especial para não visualizar banners e ter prioridade de participação em futuros MM Tours.

Somos absurdamente gratos a todos os que apoiam o nosso trabalho no MM, em especial aos nossos patrões a seguir listados. Saibam que todos vocês estão contribuindo enormemente para o mantimento do nosso projeto!

Muito obrigado, galera! 😀

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
