Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Ações da Apple batem recorde histórico e empresa sobe para o 2º lugar entre as mais valiosas

Ela também voltou a se aproximar de um valor de mercado de US$4 trilhões
Luiz Gustavo Ribeiro
20/10/2025 • 17:31
Foto de rokas91 / Depositphotos
Logo da Apple em frente a gráfico de ações em ascensão

Depois de passar por uma das piores quedas na história este ano, as ações Apple [$AAPL] registraram nesta segunda-feira (20/10) um novo valor máximo.

Publicidade

No fechamento de hoje da Nasdaq, as ações da companhia estavam cotadas a US$262,24 — um aumento de 3,94% e US$3,22 a mais que o último recorde, alcançado no dia 26 de dezembro de 2024, que foi de US$259,02.

Com isso, valor de mercado (market cap) da Apple saltou para US$3,892 trilhões, de modo que a empresa está agora em segundo lugar entre as mais valiosas do mundo — reassumindo a posição ocupada pela Microsoft [$MSFT] após ter caído para o terceiro lugar no ranking, em maio passado.

A NVIDIA [$NVDA] segue em posse da primeira posição desta lista, a qual aparece avaliada em US$4,447 trilhões (US$555 bilhões a mais do que a Apple), com suas ações agora cotadas a US$182,64 (queda de 0,32%).

A gigante de Redmond, por sua vez, agora está no terceiro lugar do ranking um valor de US$3,841 trilhões (US$51 bilhões a menos que o da Apple), com suas ações cotadas em US$516,79 (+0,63%) após o fechamento do mercado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Spotify agora permite seguir casas de shows e conferir a programação de eventos
Posts relacionados