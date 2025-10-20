Ações da Apple batem recorde histórico e empresa sobe para o 2º lugar entre as mais valiosas

Depois de passar por uma das piores quedas na história este ano, as ações Apple [ $AAPL ] registraram nesta segunda-feira (20/10) um novo valor máximo.

No fechamento de hoje da Nasdaq, as ações da companhia estavam cotadas a US$262,24 — um aumento de 3,94% e US$3,22 a mais que o último recorde, alcançado no dia 26 de dezembro de 2024, que foi de US$259,02.

Com isso, valor de mercado (market cap) da Apple saltou para US$3,892 trilhões, de modo que a empresa está agora em segundo lugar entre as mais valiosas do mundo — reassumindo a posição ocupada pela Microsoft [ $MSFT ] após ter caído para o terceiro lugar no ranking, em maio passado.

A NVIDIA [ $NVDA ] segue em posse da primeira posição desta lista, a qual aparece avaliada em US$4,447 trilhões (US$555 bilhões a mais do que a Apple), com suas ações agora cotadas a US$182,64 (queda de 0,32%).

A gigante de Redmond, por sua vez, agora está no terceiro lugar do ranking um valor de US$3,841 trilhões (US$51 bilhões a menos que o da Apple), com suas ações cotadas em US$516,79 (+0,63%) após o fechamento do mercado.