Alguns iPhones 17 Pro na cor laranja-cósmico estão ficando… rosas

Talvez a cor mais hypada da nova geração de iPhones, o laranja-cósmico pode ter sido uma decisão acertada por parte da Apple — mas ela poderá trazer dor de cabeça para a companhia.
Isso porque, conforme uma publicação feita no Reddit, é possível ver que um iPhone 17 Pro Max na referida cor sofreu o que parece ser um desbotamento, com os elementos metálicos da carcaça adquirindo uma cor rosa.
As imagens mostram a parte traseira e as laterais do iPhone, com o rosa aparecendo na maioria das bordas metálicas. Há exceções, como a borda do platô da câmera, ainda apresentando uma cor laranja — embora desbotada. O painel traseiro na região dos ímãs MagSafe, por sua vez, manteve a cor laranja.
Há sempre a possibilidade de as imagens terem sido geradas ou modificadas artificialmente, embora o usuário do Reddit tenha insistido que elas não são falsas.
Uma busca nas redes sociais também sugere a possível extensão do problema. No entanto, além de mostrar a coloração alterada do dispositivo, há poucas alegações sobre a razão para isso ter acontecido.
Embora a causa aparente do suposto problema seja oxidação, esse normalmente é um processo que pode levar muito tempo, então ver algo do tipo acontecendo tão rápido é incomum.
Existem outros fatores que podem acelera isso, como substâncias que entram em contato com a carcaça — seja a própria oleosidade dos dedos, ou até mesmo algum componente específico.
Isso também pode ser algum problema com o processo de anodização de alumínio da Apple. Contudo, como um processo eletroquímico, ele geralmente é muito consistente.
A Apple ainda não se posicionou oficialmente sobre a situação. Alguém enfrentando algo parecido por aí?
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.
via Wccftech