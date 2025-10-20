Alguns iPhones 17 Pro na cor laranja-cósmico estão ficando… rosas

Talvez a cor mais hypada da nova geração de iPhones, o laranja-cósmico pode ter sido uma decisão acertada por parte da Apple — mas ela poderá trazer dor de cabeça para a companhia.

Publicidade

Isso porque, conforme uma publicação feita no Reddit, é possível ver que um iPhone 17 Pro Max na referida cor sofreu o que parece ser um desbotamento, com os elementos metálicos da carcaça adquirindo uma cor rosa.

As imagens mostram a parte traseira e as laterais do iPhone, com o rosa aparecendo na maioria das bordas metálicas. Há exceções, como a borda do platô da câmera, ainda apresentando uma cor laranja — embora desbotada. O painel traseiro na região dos ímãs MagSafe, por sua vez, manteve a cor laranja.

Há sempre a possibilidade de as imagens terem sido geradas ou modificadas artificialmente, embora o usuário do Reddit tenha insistido que elas não são falsas.

Uma busca nas redes sociais também sugere a possível extensão do problema. No entanto, além de mostrar a coloração alterada do dispositivo, há poucas alegações sobre a razão para isso ter acontecido.

Another iPhone 17 Pro owner is alleging that their iPhone is starting to change colors. pic.twitter.com/g1XES9ekcO — Amir (@WorkaholicDavid) October 18, 2025 Outro proprietário do iPhone 17 Pro está alegando que seu iPhone está começando a mudar de cor.

Embora a causa aparente do suposto problema seja oxidação, esse normalmente é um processo que pode levar muito tempo, então ver algo do tipo acontecendo tão rápido é incomum.

Publicidade

Existem outros fatores que podem acelera isso, como substâncias que entram em contato com a carcaça — seja a própria oleosidade dos dedos, ou até mesmo algum componente específico.

Publicidade

Isso também pode ser algum problema com o processo de anodização de alumínio da Apple. Contudo, como um processo eletroquímico, ele geralmente é muito consistente.

A Apple ainda não se posicionou oficialmente sobre a situação. Alguém enfrentando algo parecido por aí?

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Wccftech