Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Alguns iPhones 17 Pro na cor laranja-cósmico estão ficando… rosas

Luiz Gustavo Ribeiro
20/10/2025 • 15:12

Talvez a cor mais hypada da nova geração de iPhones, o laranja-cósmico pode ter sido uma decisão acertada por parte da Apple — mas ela poderá trazer dor de cabeça para a companhia.

Publicidade

Isso porque, conforme uma publicação feita no Reddit, é possível ver que um iPhone 17 Pro Max na referida cor sofreu o que parece ser um desbotamento, com os elementos metálicos da carcaça adquirindo uma cor rosa.

As imagens mostram a parte traseira e as laterais do iPhone, com o rosa aparecendo na maioria das bordas metálicas. Há exceções, como a borda do platô da câmera, ainda apresentando uma cor laranja — embora desbotada. O painel traseiro na região dos ímãs MagSafe, por sua vez, manteve a cor laranja.

Update on Orange IPhone 17 Pro Max that Turned Rose Gold
byu/DakAttack316 iniphone

Há sempre a possibilidade de as imagens terem sido geradas ou modificadas artificialmente, embora o usuário do Reddit tenha insistido que elas não são falsas.

Uma busca nas redes sociais também sugere a possível extensão do problema. No entanto, além de mostrar a coloração alterada do dispositivo, há poucas alegações sobre a razão para isso ter acontecido.

Outro proprietário do iPhone 17 Pro está alegando que seu iPhone está começando a mudar de cor.

Embora a causa aparente do suposto problema seja oxidação, esse normalmente é um processo que pode levar muito tempo, então ver algo do tipo acontecendo tão rápido é incomum.

Publicidade

Existem outros fatores que podem acelera isso, como substâncias que entram em contato com a carcaça — seja a própria oleosidade dos dedos, ou até mesmo algum componente específico.

Publicidade

Posts relacionados

Isso também pode ser algum problema com o processo de anodização de alumínio da Apple. Contudo, como um processo eletroquímico, ele geralmente é muito consistente.

A Apple ainda não se posicionou oficialmente sobre a situação. Alguém enfrentando algo parecido por aí?

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Wccftech

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Quartas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 são liberadas
Próx. Post

EA anuncia que o jogo The Sims Mobile será encerrado em janeiro de 2026
Posts relacionados