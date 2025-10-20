Navegue

Great ideas start on Mac | Apple
Apple divulga comercial do Mac narrado por Jane Goodall

Bruno Cardoso
20/10/2025 • 11:52
Leitura de 1 minuto

A Apple publicou há pouco um novo comercial para o Mac narrado por ninguém menos Jane Goodall, lendária primatologista britânica que infelizmente nos deixou no início do mês.

Com um cerca de um minuto de duração, o vídeo traz um tom inspirador ao mesmo tempo em que mostra como os Macs comumente estão presentes em situações nas quais ideias inovadoras ganham vida.

Intitulado “Great ideas start on Mac” (“Grandes ideias começam no Mac”, em tradução direta), o comercial chega poucos dias após o lançamento do MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5.

De descobertas inovadoras a filmes premiados — tudo começa do zero. Infinitas possibilidades aguardam, o que você fará com elas? Grandes ideias começam no Mac.

Goodall, vale lembrar, inspirou a série “Jane”, do Apple TV — tendo, inclusive, participado da terceira temporada da produção.

Bacana, não? 🙂

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
