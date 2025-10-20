Apple é acusada de abuso de poder e monopólio sobre a App Store na China

Um grupo de 55 consumidores chineses apresentou uma queixa à Administração Estatal de Regulação de Mercado (SAMR), acusando a Apple de abuso de posição dominante no país. O caso, apurado pela agência Reuters, aponta que a empresa restringe a distribuição de aplicativos e uso de sistemas de pagamento alternativos no iOS, enquanto cobra comissões de até 30% por transações digitais.

O processo foi movido nesta segunda-feira (20/10) por Wang Qiongfei, advogado que liderou uma ação semelhante em 2021, arquivada por um tribunal de Xangai em 2024. Diferente daquela iniciativa, que possuía caráter civil, a nova queixa foi submetida à autoridade reguladora, o que poderá acelerar sua análise e ampliar o alcance das sanções possíveis.

Segundo a denúncia, a Apple mantém monopólio sobre a App Store na China, obrigando usuários a efetuar compras de conteúdo digital exclusivamente por meio do sistema Compras dentro do app (In-App Purchases), sem permitir o uso de lojas ou meios de pagamento de terceiros. O documento também compara a postura da empresa no país com a de outros mercados, como União Europeia e Estados Unidos, onde pressões regulatórias já forçaram mudanças nas regras da plataforma.

A queixa sustenta que a política da Maçã impõe aos consumidores chineses o que Wang descer como um “imposto sobre a vida digital”, ao manter taxas consideradas abusivas. O advogado também recorre da decisão da Suprema Corte do Povo, que ouviu os argumentos em dezembro do ano passado e ainda não emitiu qualquer parecer.

O movimento ocorre em meio a uma nova onda de tensões comerciais entre Pequim e Washington, com ambos os países reforçando tarifas e restrições tecnológicas. Analistas apontam que o caso da Apple se insere nesse cenário, principalmente com o governo chinês cada vez mais intensificando sua fiscalização através da lei antimonopólio.

A Apple, ao menos até o momento, não comentou o caso.