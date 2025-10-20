Beta 4 do iOS 26.1 inclui opção para alterar a aparência do Liquid Glass

Disponibilizadas há pouco para desenvolvedores, as quartas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1 incluem uma novidade bastante requisitada desde as versões iniciais dos novos sistemas: uma opção que permite alterar a aparência do Liquid Glass.

Publicidade

Mais precisamente, haverá um novo menu para o visual que oferecerá duas opções de aparência: Transparente (Clear) e Colorido (Tinted), de modo que a primeira revela mais o conteúdo por trás de menus, botões e janelas, enquanto a segunda aumenta a opacidade e o contraste, facilitando a legibilidade.

Here is the new Liquid Glass setting on iOS 26.1 beta 4



Also available on iPad and Mac pic.twitter.com/5QBgvvlPqK — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025 Aqui está a nova configuração do Liquid Glass no iOS 26.1 beta 4.

Também disponível para iPad e Mac.

Quando selecionada, a opção se aplica ao Liquid Glass nos apps da Apple e de terceiros no iPhone, iPad e Mac. Especificamente para iPhone e iPad, ele também aumenta a opacidade das notificações na Tela Bloqueada.

Embora bem-vinda, a adição não dá um controle granular sobre a transparência do Liquid Glass (como muitos têm sugerido desde o início dos testes dos novos sistemas). Conforme compartilhado pelo MacRumors, porém, a Apple disse ter “ouvido de usuários durante o período de testes do iOS 26 que eles gostariam de uma configuração para gerenciar a opacidade do design do Liquid Glass“.