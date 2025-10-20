Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Beta 4 do iOS 26.1 inclui opção para alterar a aparência do Liquid Glass

Luiz Gustavo Ribeiro
20/10/2025 • 16:29

Disponibilizadas há pouco para desenvolvedores, as quartas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1 incluem uma novidade bastante requisitada desde as versões iniciais dos novos sistemas: uma opção que permite alterar a aparência do Liquid Glass.

Publicidade

Mais precisamente, haverá um novo menu para o visual que oferecerá duas opções de aparência: Transparente (Clear) e Colorido (Tinted), de modo que a primeira revela mais o conteúdo por trás de menus, botões e janelas, enquanto a segunda aumenta a opacidade e o contraste, facilitando a legibilidade.

Aqui está a nova configuração do Liquid Glass no iOS 26.1 beta 4.
Também disponível para iPad e Mac.

Quando selecionada, a opção se aplica ao Liquid Glass nos apps da Apple e de terceiros no iPhone, iPad e Mac. Especificamente para iPhone e iPad, ele também aumenta a opacidade das notificações na Tela Bloqueada.

Embora bem-vinda, a adição não dá um controle granular sobre a transparência do Liquid Glass (como muitos têm sugerido desde o início dos testes dos novos sistemas). Conforme compartilhado pelo MacRumors, porém, a Apple disse ter “ouvido de usuários durante o período de testes do iOS 26 que eles gostariam de uma configuração para gerenciar a opacidade do design do Liquid Glass“.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Meta barrará chatbots como os da OpenAI e Perplexity no WhatsApp
Próx. Post

Spotify agora permite seguir casas de shows e conferir a programação de eventos
Posts relacionados