Como personalizar o recurso que evita enjoar em veículos ao usar o iPhone, iPad e Mac

O recurso Indícios de Movimento do Veículo (Vehicle Motion Cues) está disponível em iPhones, iPads e agora também em Macs (com o macOS Tahoe 26 ou posteriores).

Na prática, ele possibilita que usuários mais propensos a sofrerem enjoos enquanto estão usando esses dispositivos em veículos possam reduzir esse efeito — graças a alguns pontos visuais que são exibidos na tela.

Agora, a Apple está levando isso a um novo patamar. Você pode personalizar o padrão, a cor e a visibilidade dos pontos que são exibidos quando a função está habilitada. Veja como fazer! 🚗

Como personalizar os Indícios de Movimento do Veículo no iPhone e iPad

Abra Ajustes (Settings) e vá até “Acessibilidade”. Acesse Movimento » Indícios de Movimento do Veículo e toque em “Personalize a aparência” para fazer os ajustes desejados.

Volte à tela anterior e escolha se quer ativar a função, desativá-la ou só ativá-la quando o movimento de veículos for detectado.

Como personalizar os Indícios de Movimento do Veículo no Mac

Abra Ajustes do Sistema (System Settings) e escolha “Acessibilidade”. Clique em “Movimento”, ative a opção “Indícios de Movimento do Veículo” e clique no botão “Personalizar Aparência”.

Simples, não?! 😊