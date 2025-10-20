Como reduzir enjoos ao usar o Mac em veículos

No iOS/iPadOS 18, a Apple lançou o recurso Indícios de Movimento do Veículo (Vehicle Motion Cues), voltado para aquelas pessoas que costumam sentir enjoos enquanto usam seus dispositivos dentro de veículos em movimento.

Publicidade

Agora, um ano depois, a empresa está expandindo isso também para os usuários de MacBooks que costumam utilizar as suas máquinas enquanto estão se locomovendo.

A ideia segue a mesma: alguns pontos animados aparecem na tela do dispositivo quando você estiver em um veículo em movimento, ajudando a reduzir a sensação de enjoo.

Veja como habilitá-la no seu computador! 👨‍💻

Compatibilidade

Segundo a Apple, a opção só está disponível em notebooks Mac (por motivos óbvios). Além disso, ela não funciona no MacBook Air (M1) e em MacBooks Pro de 13″ (M1) e anteriores.

Como ativar

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings), vá até “Acessibilidade” e entre em “Movimento”.

Por fim, habilite “Indícios de Movimento do Veículo”. Mais abaixo, é possível personalizar toda a aparência desse recurso.

Fácil, né?! 🚗