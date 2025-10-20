Como reduzir enjoos ao usar o Mac em veículos

No iOS/iPadOS 18, a Apple lançou o recurso Indícios de Movimento do Veículo (Vehicle Motion Cues), voltado para aquelas pessoas que costumam sentir enjoos enquanto usam seus dispositivos dentro de veículos em movimento.
Agora, um ano depois, a empresa está expandindo isso também para os usuários de MacBooks que costumam utilizar as suas máquinas enquanto estão se locomovendo.
A ideia segue a mesma: alguns pontos animados aparecem na tela do dispositivo quando você estiver em um veículo em movimento, ajudando a reduzir a sensação de enjoo.
Veja como habilitá-la no seu computador! 👨💻
Compatibilidade
Segundo a Apple, a opção só está disponível em notebooks Mac (por motivos óbvios). Além disso, ela não funciona no MacBook Air (M1) e em MacBooks Pro de 13″ (M1) e anteriores.
Como ativar
Abra os Ajustes do Sistema (System Settings), vá até “Acessibilidade” e entre em “Movimento”.
Por fim, habilite “Indícios de Movimento do Veículo”. Mais abaixo, é possível personalizar toda a aparência desse recurso.
Fácil, né?! 🚗