Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
ID 122104002 © Ammentorp | Dreamstime.com
Homem usando Mac no carro

Como reduzir enjoos ao usar o Mac em veículos

Pedro Henrique Nunes
20/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

No iOS/iPadOS 18, a Apple lançou o recurso Indícios de Movimento do Veículo (Vehicle Motion Cues), voltado para aquelas pessoas que costumam sentir enjoos enquanto usam seus dispositivos dentro de veículos em movimento.

Publicidade

Agora, um ano depois, a empresa está expandindo isso também para os usuários de MacBooks que costumam utilizar as suas máquinas enquanto estão se locomovendo.

A ideia segue a mesma: alguns pontos animados aparecem na tela do dispositivo quando você estiver em um veículo em movimento, ajudando a reduzir a sensação de enjoo.

Veja como habilitá-la no seu computador! 👨‍💻

Compatibilidade

Segundo a Apple, a opção só está disponível em notebooks Mac (por motivos óbvios). Além disso, ela não funciona no MacBook Air (M1) e em MacBooks Pro de 13″ (M1) e anteriores.

Como ativar

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings), vá até “Acessibilidade” e entre em “Movimento”.

Por fim, habilite “Indícios de Movimento do Veículo”. Mais abaixo, é possível personalizar toda a aparência desse recurso.

Fácil, né?! 🚗

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Obrigado por nos ajudar financeiramente no Patreon ou no Catarse!
Posts relacionados