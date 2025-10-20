EA anuncia que o jogo The Sims Mobile será encerrado em janeiro de 2026

A Electronic Arts (EA) anunciou o encerramento definitivo de The Sims Mobile, título lançado em 2017 para iOS e Android. O jogo será descontinuado em 20 de janeiro de 2026, às 10h59 (horário de Brasília), quando os servidores serão desligados e o acesso deixará de estar disponível.
De acordo com a desenvolvedora, a atualização lançada hoje é a última do jogo. A partir dessa data, não é mais possível realizar compras com dinheiro real, embora jogadores ainda possam usar suas moedas e ingressos virtuais até o encerramento dos servidores. O aplicativo será removido da App Store amanhã, às 10h30. Quem já tiver o título instalado, ou tiver baixado-o anteriormente, poderá continuar jogando e reinstalando o app até o desligamento final.
A EA informou ainda que, em 6 de janeiro de 2026, todos os itens do “Modo Construção” e do “Criar um Sim” serão desbloqueados para todos os usuários. A liberação geral permitirá que os jogadores construam, personalizem e explorem livremente o conteúdo do jogo nas semanas finais antes da desativação.
Lançado há 7 anos, The Sims Mobile recebeu mais de 50 atualizações e consolidou-se como uma das experiências móveis mais populares da franquia, oferecendo personalização detalhada e eventos sazonais regulares.
Apesar do cancelamento do jogo, o estúdio ressaltou que o título The Sims JogueGrátis continuará ativo, e que esta decisão faz parte da reestruturação do portfólio da série.