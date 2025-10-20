EA anuncia que o jogo The Sims Mobile será encerrado em janeiro de 2026

A Electronic Arts (EA) anunciou o encerramento definitivo de The Sims Mobile, título lançado em 2017 para iOS e Android. O jogo será descontinuado em 20 de janeiro de 2026, às 10h59 (horário de Brasília), quando os servidores serão desligados e o acesso deixará de estar disponível.

Publicidade

De acordo com a desenvolvedora, a atualização lançada hoje é a última do jogo. A partir dessa data, não é mais possível realizar compras com dinheiro real, embora jogadores ainda possam usar suas moedas e ingressos virtuais até o encerramento dos servidores. O aplicativo será removido da App Store amanhã, às 10h30. Quem já tiver o título instalado, ou tiver baixado-o anteriormente, poderá continuar jogando e reinstalando o app até o desligamento final.

Hey Simmers,



We have some sad news today. After seven years and more than 50 updates, The Sims Mobile is releasing its final update. From January 20, 2026, at 1:59 PM UTC, TSM will no longer be accessible to play and will be sunset.



From today, all in-app purchases have been… pic.twitter.com/quUA1UcPzF — The Sims Mobile (@TheSimsMobile) October 20, 2025 Olá, pessoal do The Sims, Temos uma notícia triste hoje. Após sete anos e mais de 50 atualizações, The Sims Mobile está lançando sua atualização final. A partir de 20 de janeiro de 2026, às 13h59 UTC, TSM não estará mais acessível para jogar e será desativado.



A partir de hoje, todas as compras no aplicativo foram desativadas, mas você pode usar qualquer moeda ou ingresso restante do jogo até 20 de janeiro de 2026, às 13h59 UTC.



Às 13h30 UTC do dia 21 de outubro, The Sims Mobile será removido da Apple App Store e da Google Play Store. Isso significa que não estará disponível para novos jogadores, mas continuará acessível para jogadores atuais e antigos.



Somos profundamente gratos pelo amor e pela paixão que vocês dedicaram a TSM. Agradecemos o apoio, a dedicação e a criatividade de vocês. Agradecemos por compartilharem essa jornada conosco. Como forma de agradecimento, queremos que o capítulo final seja especial e dê a todos os jogadores de TSM uma última chance de vivenciar tudo o que o jogo tem a oferecer.



Você pode encontrar detalhes sobre o que isso implica nesta postagem do blog: https://ea.com/games/the-sims/the-sims-mobile/news/final-update



Em nome de todos da equipe TSM, obrigado.

A EA informou ainda que, em 6 de janeiro de 2026, todos os itens do “Modo Construção” e do “Criar um Sim” serão desbloqueados para todos os usuários. A liberação geral permitirá que os jogadores construam, personalizem e explorem livremente o conteúdo do jogo nas semanas finais antes da desativação.

Lançado há 7 anos, The Sims Mobile recebeu mais de 50 atualizações e consolidou-se como uma das experiências móveis mais populares da franquia, oferecendo personalização detalhada e eventos sazonais regulares.

Apesar do cancelamento do jogo, o estúdio ressaltou que o título The Sims JogueGrátis continuará ativo, e que esta decisão faz parte da reestruturação do portfólio da série.