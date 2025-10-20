iOS 26.1 permitirá desativar gesto para abrir a câmera pela Tela Bloqueada

Além da possibilidade de mudar a aparência do Liquid Glass, sobre a qual falamos mais cedo, a quarta beta do iOS 26.1 trouxe outras novidades menores, focadas em ajustes de recursos ou até mesmo apenas mudanças visuais.
Vamos conferir algumas delas?
Antes tarde do que… mais tarde!
Um dos recursos mais clássicos (e polêmicos) do iOS, a possibilidade de abrir a câmera apenas deslizando para a esquerda na Tela Bloqueada passará a ser opcional — provavelmente para evitar ativações acidentais e devido ao fato de que o Controle da Câmera (Camera Control) dos iPhones mais recentes já cumpre esse papel muito bem.
Novidades na seção de ajustes da Apple Intelligence
Pode ser uma falha, agora não há mais o rótulo “beta” nos ajustes da Apple Intelligence, cujo conteúdo está agora alinhado à esquerda.
Desabilitar feedback háptico em chamadas
Será que alguém vai mesmo usar essa opção?
Gostaram das novidades? Atualizaremos o site cado mais coisas surjam!