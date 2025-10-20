iOS 26.1 permitirá desativar gesto para abrir a câmera pela Tela Bloqueada

Além da possibilidade de mudar a aparência do Liquid Glass, sobre a qual falamos mais cedo, a quarta beta do iOS 26.1 trouxe outras novidades menores, focadas em ajustes de recursos ou até mesmo apenas mudanças visuais.

Vamos conferir algumas delas?

Antes tarde do que… mais tarde!

Um dos recursos mais clássicos (e polêmicos) do iOS, a possibilidade de abrir a câmera apenas deslizando para a esquerda na Tela Bloqueada passará a ser opcional — provavelmente para evitar ativações acidentais e devido ao fato de que o Controle da Câmera (Camera Control) dos iPhones mais recentes já cumpre esse papel muito bem.

iOS 26.1 beta 4 FINALLY adds a setting to disable “swipe to open camera” on the lock screen! pic.twitter.com/kgLHMSClor — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025 O iOS 26.1 beta 4 FINALMENTE adicionará uma configuração para desabilitar “deslizar para abrir a câmera” na tela bloqueada!

Novidades na seção de ajustes da Apple Intelligence

Pode ser uma falha, agora não há mais o rótulo “beta” nos ajustes da Apple Intelligence, cujo conteúdo está agora alinhado à esquerda.

Apple Intelligence is out of beta?



In iOS 26.1 beta 4, Apple has removed the “beta” label from the icon.



(This is very likely an oversight) pic.twitter.com/CSBLFpAGKW — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025 A Apple Intelligence saiu da versão beta?

No iOS 26.1 beta 4, a Apple removeu o rótulo “beta” do ícone.

(É muito provável que isso seja um descuido)

Desabilitar feedback háptico em chamadas

Será que alguém vai mesmo usar essa opção?

iOS 26.1 beta 4 adds a new setting to disable haptics when a call is connected or dropped. pic.twitter.com/jmRAw8ounG — Aaron (@aaronp613) October 20, 2025 O iOS 26.1 beta 4 adiciona uma nova configuração para desativar o feedback háptico quando uma chamada é conectada ou interrompida.

Gostaram das novidades? Atualizaremos o site cado mais coisas surjam!