Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Kohler lança sensor para privada que analisa sinais de alerta na sua saúde

Douglas Nascimento
20/10/2025 • 21:08
Dekoda

Aplicativos que lhe lembram constantemente de tomar água podem ser bastante úteis para ajudar a manter o corpo hidratado, mas eles não permitem um acompanhamento preciso e de acordo com a quantidade real de água que você necessita diariamente.

Publicidade

Não é o caso do Dekoda, um produto da empresa Kohler Health o qual usa algoritmos amparados pela ciência para calcular o quanto seu corpo está hidratado ao analisar a porcentagem de água presente na sua urina.

YouTube video

Projetado para ficar acoplado ao vaso sanitário, o produto analisa tanto a hidratação quanto a saúde intestinal, detectando sintomas problemáticos (como a presença de sangue) e fornecendo dados para a “construção de hábitos saudáveis”.

Contando com o trabalho de 8 PhDs nas extensas pesquisas para cada um de seus recursos, o desenvolvimento do Dekoda foi resultado da coleta de mais de 1,2 milhão de pontos de dados e de mais de 10 anos de pesquisas.

Dekoda
Dekoda
Dekoda

Para usá-lo, é bastante simples: basta baixar o aplicativo Kohler Health, instalar o Dekoda em seu vaso sanitário, usar o banheiro normalmente e visualizar os insights e dados detalhados que serão gerados direto no software.

Dekoda

Contando com autenticação com suporte a impressões digitais e criptografia em cada passo, o Dekoda tem ainda uma bateria removível, para facilitar a recarga sem a necessidade de desinstalá-lo do vaso por completo.

Publicidade

Além do próprio produto, que já está disponível para encomenda por US$600, é necessário também investir em uma assinatura para acessar o app, a qual pode ser adquirida por US$7/mês ou US$70/ano por usuário.

via CNET

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Leilão da Receita em Curitiba tem dois iPhones 15 Pro Max por R$4,6 mil
Posts relacionados