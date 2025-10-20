Kohler lança sensor para privada que analisa sinais de alerta na sua saúde

Aplicativos que lhe lembram constantemente de tomar água podem ser bastante úteis para ajudar a manter o corpo hidratado, mas eles não permitem um acompanhamento preciso e de acordo com a quantidade real de água que você necessita diariamente.

Não é o caso do Dekoda, um produto da empresa Kohler Health o qual usa algoritmos amparados pela ciência para calcular o quanto seu corpo está hidratado ao analisar a porcentagem de água presente na sua urina.

Projetado para ficar acoplado ao vaso sanitário, o produto analisa tanto a hidratação quanto a saúde intestinal, detectando sintomas problemáticos (como a presença de sangue) e fornecendo dados para a “construção de hábitos saudáveis”.

Contando com o trabalho de 8 PhDs nas extensas pesquisas para cada um de seus recursos, o desenvolvimento do Dekoda foi resultado da coleta de mais de 1,2 milhão de pontos de dados e de mais de 10 anos de pesquisas.

Para usá-lo, é bastante simples: basta baixar o aplicativo Kohler Health, instalar o Dekoda em seu vaso sanitário, usar o banheiro normalmente e visualizar os insights e dados detalhados que serão gerados direto no software.

Contando com autenticação com suporte a impressões digitais e criptografia em cada passo, o Dekoda tem ainda uma bateria removível, para facilitar a recarga sem a necessidade de desinstalá-lo do vaso por completo.

Além do próprio produto, que já está disponível para encomenda por US$600, é necessário também investir em uma assinatura para acessar o app, a qual pode ser adquirida por US$7/mês ou US$70/ano por usuário.

via CNET