Lei da UE não obrigou Apple a remover o carregador do novo MacBook Pro de 14″; entenda a confusão

A notícia de que o recém-anunciado MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5 não virá com um carregador em sua caixa na União Europeia causou, como era de se esperar, muita polêmica — principalmente quando começou a circular o rumor de que isso estaria ligado a uma lei do bloco feita para reduzir a produção de lixo eletrônico.

Pois bem, desde então, muito foi revelado sobre a suposta relação entre essas duas coisas — e a situação não é nem um pouco favorável para a Apple, que parece ter tomado um caminho ainda mais drástico do que o exigido pela legislação do Velho Continente.

Como explicado pelo MacRumors, a Common Charger Directive — lei de 2022 que estabeleceu o USB-C como o padrão universal de carregamento para dispositivos eletrônicos na UE e que acabou virando alvo dessa polêmica mais recente — apenas instrui as fabricantes a dar aos consumidores a opção de comprar um dispositivo com ou sem um carregador em sua caixa, e não a removê-los completamente.

Isso se deu pois, ao impor USB-C como a forma definitiva de carregamento, a UE corria o risco de fazer consumidores acumularem diversos carregadores muito parecidos em suas residências, o que também não é nada positivo do ponto de vista ecológico. A ideia era que o usuário usasse um carregador que ele já tem em casa (o qual pode ter vindo com outro dispositivo) para alimentar o seu mais novo smartphone, tablet, laptop, etc.

A Apple, como sabemos, não seguiu esse caminho, tendo escolhido remover o adaptador de parede completamente da caixa do seu novo laptop. A polêmica, no entanto, não para por aí, já que o carregador também está ausente das caixas dos MacBooks Pro vendidos no Reino Unido, que há anos não faz parte da UE — e, portanto, não precisa seguir essas regras.

O fato de a Apple cobrar pelo carregador caso o consumidor escolha comprar um MacBook Pro na Europa também foi alvo de críticas, embora a Common Charger Directive não proíba tal prática, preferindo deixar essa decisão para as próprias empresas.

Por outro lado…

Embora tenha seguido uma estratégia de “tudo ou nada”, a Apple deu, sim, uma colher de chá para os seus consumidores em alguns países, como Portugal.

Em terras lusitanas, o novo MacBook Pro de 14″ parte agora de 1.850€ — 100€ a menos que o modelo equivalente com o chip M4, lançado no ano passado. Ao mesmo tempo, o adaptador USB-C de 70W da Apple pode ser adquirido por 65€, o que significa que o novo laptop da Maçã ficou mais barato em Portugal, mesmo com o carregador sendo comprado à parte.

Esse mesmo “desconto”, porém, não pode ser notado em outros países europeus, como justamente o Reino Unido, onde o MacBook Pro de 14″ segue sendo vendido por preços que partem de £1.600.

