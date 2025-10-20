Leilão da Receita em Curitiba tem dois iPhones 15 Pro Max por R$4,6 mil

A Receita Federal anunciou um novo leilão de produtos apreendidos, reunindo diversos itens de alto valor, cujo pregão online acontecerá em Curitiba (PR). Entre os destaques estão 19 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches, Macs, além de acessórios como AirTags e Apple Pencils.
Não custa lembrar que esses produtos não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.
Além dos dispositivos da Apple, alguns lotes incluem outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.
Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|201
|1x iPhone 13 de 128GB
2x iPhone 14 Pro Max de 128GB
10x iPhones (modelos não especificados)
|R$395.000
|203
|1x iPhone 12 de 64GB
10x iPhone 12 de 128GB
6x iPhone 12 Pro de 128GB
2x iPhone 12 Pro Max de 128GB
3x iPhone 11 de 128GB
2x iPhone 13 de 128GB
2x iPhone 13 Pro Max de 128GB
1x iPhone 15 de 128GB
|R$330.000
|204
|1x iPhone 16 Pro de 256GB
1x iPhone 16 Pro Max de 256GB
|R$340.000
|205
|25x iPhone 12 de 128GB
12x iPhone 13 de 128GB
2x iPhone 13 Pro Max de 128GB
1x iPhone 14 de 128GB
2x iPhone 14 Pro Max de 128GB
2x iPhone 15 Plus de 128GB
2x iPhone 15 Pro Max de 256GB
16x iPhone 16 de 128GB
5x iPhone 16 Plus de 128GB
2x iPhone 16 Pro de 128GB
|R$290.000
|208
|13x iPad (10ª geração) de 64GB
2x iPad Air de 11″ (M2) de 128GB
3x Apple Watch SE 2 de 40mm
1x Apple Watch SE 2 de 44mm
1x Apple Watch Series 8 de 45mm
2x Apple Watch Series 10 de 42mm
2x Apple Watch Series 10 de 46mm
21x AirPods Pro 2
40x AirPods Pro (geração não especificada)
10x Bateria MagSafe
5x Apple Pencil (1ª geração)
|R$128.000
|209
|4x iPad Air (5ª geração) de 64GB
1x iPad (10ª geração) de 64GB
15x Apple Watch Series 9 de 41mm
36x Apple Watch Series 9 de 45mm
6x AirPods Max (Lightning)
|R$122.000
|210
|22x iPad (10ª geração) de 64GB
1x MacBook Air de 15″ (M3)
|R$127.000
|211
|1x MacBook Air de 13″ (M1)
1x MacBook Air de 13″ (M3)
4x MacBook (modelo não especificado)
|R$123.000
|212
|5x MacBook Air de 13″ (M1)
1x MacBook Air de 15″ (modelo não especificado)
1x MacBook Pro (modelo não especificado)
2x iPad (9ª geração) de 64GB
4x iPad (10ª geração) 64GB
2x iPad mini (6ª geração) de 64GB
24x AirTag (pacote com 4)
1x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (USB-C)
|R$117.000
|213
|1x MacBook Pro de 13″ (M2)
2x iMac de 24″ (M3)
1x iPad (9ª geração) de 64GB
1x iPad (10ª geração) de 64GB
1x iPad (10ª geração) de 256GB
|R$125.000
|245
|1x iPad (7ª geração) de 32GB
|R$22.000
|246
|1x AirPods 3
|R$37.000
|248
|3x Apple Watch Series 7 de 41mm
3x Apple Watch Series 7 de 45mm
5x Apple Watch Series 7 (tamanho não especificado)
35x AirTag
|R$23.000
|425
|2x iPhone 15 Pro Max de 256GB
2x iPad (9ª geração) de 64GB
2x MacBook Air de 13″ (M1)
|R$5.750
|426
|2x iPhone 15 Pro Max de 256GB
1x iPad (9ª geração) de 64GB
1x Apple Watch Series 8 de 41mm
1x MacBook Air de 13″ (M1)
|R$4.650
|427
|11x iPhone 11 (capacidade não especificada)
7x iPhone 12 (capacidade não especificada)
1x iPhone 13 (capacidade não especificada)
6x iPhone 14 (capacidade não especificada)
1x iPhone 14 Pro (capacidade não especificada)
174x iPhone (modelo e capacidade não especificados)
|R$700.000
|451
|46x iPhone 13 de 128GB
8x iPhone 16 Pro de 128GB
8x iPhone 16 Pro de 256GB
|R$163.000
|454
|24x iPad (A16) de 128GB
1x iPad (A16) de 256GB
1x iPad mini (A17 Pro) de 128GB
2x Apple Watch SE 2 de 40mm
5x Apple Watch SE 2 de 44mm
4x Apple Watch Series 9 de 45mm
1x Apple Watch Series 10 de 42mm
3x Apple Watch Series 10 de 46mm
1x MacBook Air de 13″ (M1)
1x MacBook Air de 13″ (M2)
4x AirPods Pro 2
4x AirPods (modelo não especificado)
2x Apple Pencil (USB-C)
2x EarPods (USB-C)
|R$54.000
|500
|2x iPhone 8 de 64GB
24x iPhone 8 Plus de 64GB
3x iPhone XR de 64GB
8x iPhone XR de 128GB
6x iPhone 11 de 64GB
3x iPhone 11 de 128GB
9x iPhone 11 Pro de 64GB
1x iPhone 11 Pro de 256GB
2x iPhone 11 Pro Max de 256GB
11x iPhone 12 de 128GB
3x iPhone 12 Pro de 128GB
3x iPhone 12 Pro Max de 128GB
3x iPhone 13 de 128GB
10x iPhone 13 Pro de 128GB
5x iPhone 13 Pro Max de 128GB
2x iPhone 13 Pro Max de 1TB
10x iPhone 14 de 128GB
2x iPhone 14 Pro de 128GB
5x iPhone 14 Pro Max de 128GB
2x iPhone 14 Pro Max de 256GB
2x iPhone 15 Pro de 128GB
1x iPhone 15 Pro de 256GB
2x iPhone 15 Pro Max de 256GB
2x iPhone 16 Pro Max de 256GB
|R$185.000
Como participar
A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances.
Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 10 de novembro, com prazo final às 21h do dia 17/11. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia 18/11, às 10h. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar.
Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.