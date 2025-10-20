Leilão da Receita em Curitiba tem dois iPhones 15 Pro Max por R$4,6 mil

A Receita Federal anunciou um novo leilão de produtos apreendidos, reunindo diversos itens de alto valor, cujo pregão online acontecerá em Curitiba (PR). Entre os destaques estão 19 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches, Macs, além de acessórios como AirTags e Apple Pencils.

Não custa lembrar que esses produtos não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.

Além dos dispositivos da Apple, alguns lotes incluem outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.

Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 201 1x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 14 Pro Max de 128GB

10x iPhones (modelos não especificados) R$395.000 203 1x iPhone 12 de 64GB

10x iPhone 12 de 128GB

6x iPhone 12 Pro de 128GB

2x iPhone 12 Pro Max de 128GB

3x iPhone 11 de 128GB

2x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 13 Pro Max de 128GB

1x iPhone 15 de 128GB R$330.000 204 1x iPhone 16 Pro de 256GB

1x iPhone 16 Pro Max de 256GB R$340.000 205 25x iPhone 12 de 128GB

12x iPhone 13 de 128GB

2x iPhone 13 Pro Max de 128GB

1x iPhone 14 de 128GB

2x iPhone 14 Pro Max de 128GB

2x iPhone 15 Plus de 128GB

2x iPhone 15 Pro Max de 256GB

16x iPhone 16 de 128GB

5x iPhone 16 Plus de 128GB

2x iPhone 16 Pro de 128GB R$290.000 208 13x iPad (10ª geração) de 64GB

2x iPad Air de 11″ (M2) de 128GB

3x Apple Watch SE 2 de 40mm

1x Apple Watch SE 2 de 44mm

1x Apple Watch Series 8 de 45mm

2x Apple Watch Series 10 de 42mm

2x Apple Watch Series 10 de 46mm

21x AirPods Pro 2

40x AirPods Pro (geração não especificada)

10x Bateria MagSafe

5x Apple Pencil (1ª geração) R$128.000 209 4x iPad Air (5ª geração) de 64GB

1x iPad (10ª geração) de 64GB

15x Apple Watch Series 9 de 41mm

36x Apple Watch Series 9 de 45mm

6x AirPods Max (Lightning) R$122.000 210 22x iPad (10ª geração) de 64GB

1x MacBook Air de 15″ (M3) R$127.000 211 1x MacBook Air de 13″ (M1)

1x MacBook Air de 13″ (M3)

4x MacBook (modelo não especificado) R$123.000 212 5x MacBook Air de 13″ (M1)

1x MacBook Air de 15″ (modelo não especificado)

1x MacBook Pro (modelo não especificado)

2x iPad (9ª geração) de 64GB

4x iPad (10ª geração) 64GB

2x iPad mini (6ª geração) de 64GB

24x AirTag (pacote com 4)

1x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (USB-C) R$117.000 213 1x MacBook Pro de 13″ (M2)

2x iMac de 24″ (M3)

1x iPad (9ª geração) de 64GB

1x iPad (10ª geração) de 64GB

1x iPad (10ª geração) de 256GB R$125.000 245 1x iPad (7ª geração) de 32GB R$22.000 246 1x AirPods 3 R$37.000 248 3x Apple Watch Series 7 de 41mm

3x Apple Watch Series 7 de 45mm

5x Apple Watch Series 7 (tamanho não especificado)

35x AirTag R$23.000 425 2x iPhone 15 Pro Max de 256GB

2x iPad (9ª geração) de 64GB

2x MacBook Air de 13″ (M1) R$5.750 426 2x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x iPad (9ª geração) de 64GB

1x Apple Watch Series 8 de 41mm

1x MacBook Air de 13″ (M1) R$4.650 427 11x iPhone 11 (capacidade não especificada)

7x iPhone 12 (capacidade não especificada)

1x iPhone 13 (capacidade não especificada)

6x iPhone 14 (capacidade não especificada)

1x iPhone 14 Pro (capacidade não especificada)

174x iPhone (modelo e capacidade não especificados) R$700.000 451 46x iPhone 13 de 128GB

8x iPhone 16 Pro de 128GB

8x iPhone 16 Pro de 256GB R$163.000 454 24x iPad (A16) de 128GB

1x iPad (A16) de 256GB

1x iPad mini (A17 Pro) de 128GB

2x Apple Watch SE 2 de 40mm

5x Apple Watch SE 2 de 44mm

4x Apple Watch Series 9 de 45mm

1x Apple Watch Series 10 de 42mm

3x Apple Watch Series 10 de 46mm

1x MacBook Air de 13″ (M1)

1x MacBook Air de 13″ (M2)

4x AirPods Pro 2

4x AirPods (modelo não especificado)

2x Apple Pencil (USB-C)

2x EarPods (USB-C) R$54.000 500 2x iPhone 8 de 64GB

24x iPhone 8 Plus de 64GB

3x iPhone XR de 64GB

8x iPhone XR de 128GB

6x iPhone 11 de 64GB

3x iPhone 11 de 128GB

9x iPhone 11 Pro de 64GB

1x iPhone 11 Pro de 256GB

2x iPhone 11 Pro Max de 256GB

11x iPhone 12 de 128GB

3x iPhone 12 Pro de 128GB

3x iPhone 12 Pro Max de 128GB

3x iPhone 13 de 128GB

10x iPhone 13 Pro de 128GB

5x iPhone 13 Pro Max de 128GB

2x iPhone 13 Pro Max de 1TB

10x iPhone 14 de 128GB

2x iPhone 14 Pro de 128GB

5x iPhone 14 Pro Max de 128GB

2x iPhone 14 Pro Max de 256GB

2x iPhone 15 Pro de 128GB

1x iPhone 15 Pro de 256GB

2x iPhone 15 Pro Max de 256GB

2x iPhone 16 Pro Max de 256GB R$185.000

Como participar

A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances.

Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 10 de novembro, com prazo final às 21h do dia 17/11. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia 18/11, às 10h. Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar.

Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.